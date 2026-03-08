Афиша Бишкека на неделю: мировая классика, кинопремьеры и несколько выставок

10-13 марта. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

6 марта — 19 апреля. Выставка «След памяти»

Представлены как ранние произведения художника Эльдара Айтматова, созданные сразу после окончания учебы, так и работы последних лет — результат интенсивных творческих поисков и внутренней художественной эволюции автора. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

5-22 марта. Выставка «Путь»

В центре внимания — две контрастные и в то же время созвучные географические точки: Кыргызстан и Турция. Проект объединяет три уникальных авторских взгляда на природу, архитектуру и атмосферу этих стран. Представлены работы Таалая Мусурманкулова, Талгата Бокоева, Арстана Дукуева. Подробнее

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

4 марта — 3 апреля. Выставка «Волшебный мир весны»

Экспозиция объединяет работы современных мастеров, выполненные в разных техниках декоративно-прикладного искусства: батик, вышивка на войлоке, резьба по дереву, гобелен, вышивка крестом, войлочное панно, шерстяная акварель, нуновойлок, вышивка атласными лентами, хохлома — роспись, вышивка гладью, алмазная вышивка, ватные игрушки, куклы-обереги, текстильные игрушки, украшения, декорирование камушками.

Мемориальный дом-музей Семена Чуйкова, 10.00-17.00.

26 февраля — 15 марта. Выставка «Рерих вестник красоты. Мастер, сын Мастера»

Представлены живопись, баннеры, фотографии, посвященные 100-летию Центральноазиатской экспедиции Николая Рериха и 100-летию Людмилы Шапошниковой, основателя Международного центра Рерихов (Москва).

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10-11 марта. Концерт «Шедевры мировой классики»

Прозвучат выдающиеся произведения мировой симфонической музыки в исполнении ведущих музыкантов и приглашенных солистов. Выступят артист Национального филармонического оркестра России Айдер Рысалиев (виолончель), лауреат международного конкурса Олег Худяков (рояль), главный дирижер оркестра — Урмат Тентимишов.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.





12 марта. Спектакль «Король. Дама. Валет»

Психологическая драма по роману Владимира Набокова, исследующая парадоксальную природу человеческих страстей.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

12 марта. Кинопремьеры

«Кара дуба 2» (хоррор). Жылдыз, расставшись с мужем, устраивается на работу в новую компанию и влюбляется в своего начальника Максата. Не сумев привлечь его внимание и отчаявшись, она обращается к ясновидящей и просит сделать приворот. Заклинание срабатывает, но что произойдет с Максатом после того, как оно подействует?

«Напоминание о нем» (драма). Кенна Роуэн возвращается в город после пяти лет тюрьмы и надеется воссоединиться со своей четырехлетней дочерью. Но все вокруг хотят разлучить мать с ребенком. Единственным, кто не избегает Кенну, оказывается владелец местного бара Леджер Уорд. Между мужчиной и женщиной устанавливается тесная дружеская связь, которая в любой момент может вырасти в нечто большее.

«Черный двор» (криминальная драма). Продолжение культового сериала. Заключенный Муха пытается сбежать из тюрьмы, но его план рушится, когда на пути встает друг детства — Боб, который несет службу в тюрьме и узнает о планах Мухи. Фильм о двух друзьях, разделенных системой: один мечтает о побеге, другой обязан этот побег остановить.

«Марсупилами. Пушистый круиз» (комедия). Чтобы сохранить работу в зоопарке, Дэвид соглашается перевезти некий груз на круизном лайнере. Пользуясь предоставленной возможностью, он приглашает в тур бывшую жену и сына, с которыми хочет наладить отношения. Но когда коллега Дэвида случайно открывает посылку, на воле оказывается очаровательный детеныш марсупилами — рыжий пушистый зверек, за которым охотятся все браконьеры мира.

«К себе нежно» (мелодрама). Надя — успешный отоларинголог-хирург, но к своим 40 годам она вдруг поняла, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. И в ее жизни возникают шесть «уроков нежности», каждый из которых поможет ей снова обрести себя.

«Царевна-лягушка 2» (фэнтези). Сняв проклятие Кощея, Иван Царевич и Василиса готовятся к долгожданной свадьбе. Но прямо во время церемонии пробуждается древнее зло, которое похищает невесту. Чтобы спасти Василису, Иван, его сестра Варя и их друзья отправляются в путешествие в волшебное Тмутараканское царство. Их ждут испытания, встречи с чудесами и проверка настоящей любви, способной победить даже самую темную магию.

13 марта. Cпектакль «Куклы»

Великий кукольник сеньор Пигмалион, создатель знаменитого кукольного театра, чьи куклы практически неотличимы от живых людей, приезжает прямо с Бродвея в Мадрид. Актеры местных театров, чьи спектакли вытеснены гастролерами, возмущены. Вдруг и в самом деле эти куклы их превосходят, и тогда они уже не будут нужны и востребованы.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

13 марта. Рок-опера «Юнона и Авось» (Россия)

В спектакле заняты московские артисты — братья Никита и Александр Поздняковы (участники проекта «Голос»), актер Николай Дроздовский, Светлана Бакаева, Анна Буркина, Наталья Крестьянских, Диана Орловская и другие.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова, 18.30

13 марта. Концерт солистов оперы

Для зрителей прозвучат популярные произведения зарубежной, русской и национальной классики. Вас ждет многоцветное пиршество изумительных по красоте мелодий, поющих бесконечный и величественный гимн любви, красоте и гармонии.

Кыргызский национальный академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 17.00.