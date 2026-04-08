Анатолий Адали отметит 85-летие на сцене Русского драмтеатра имени Айтматова

17 апреля Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова предоставляет возможность тем, кто хочет поздравить с 85-летием народного артиста Кыргызской Республики Анатолия Адали. Об этом сообщил в соцсетях театр.

Зрителей ждет не только праздничная атмосфера, но и уникальная возможность увидеть Анатолия Адали на сцене в одном из спектаклей.

«Это будет настоящий подарок для всех поклонников его таланта. Конечно же, не обойдется без теплых слов и поздравлений от коллег, которые многие годы работали бок о бок с Анатолием Адали, разделяя с ним радости и трудности творческого пути. Приходите, чтобы вместе отпраздновать юбилей великого артиста, насладиться его игрой и выразить ему свою любовь и признательность. Это будет незабываемый вечер!» — говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 19.00.