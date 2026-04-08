Общество

Анатолий Адали отметит 85-летие на сцене Русского драмтеатра имени Айтматова

17 апреля Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова предоставляет возможность тем, кто хочет поздравить с 85-летием народного артиста Кыргызской Республики Анатолия Адали. Об этом сообщил в соцсетях театр.

Зрителей ждет не только праздничная атмосфера, но и уникальная возможность увидеть Анатолия Адали на сцене в одном из спектаклей.

Фото Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова
Фото Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова

«Это будет настоящий подарок для всех поклонников его таланта. Конечно же, не обойдется без теплых слов и поздравлений от коллег, которые многие годы работали бок о бок с Анатолием Адали, разделяя с ним радости и трудности творческого пути. Приходите, чтобы вместе отпраздновать юбилей великого артиста, насладиться его игрой и выразить ему свою любовь и признательность. Это будет незабываемый вечер!» — говорится в сообщении.

Начало мероприятия в 19.00.
