15:15
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Власть

Госорганы Кыргызстана переходят на цифру: повестки и уведомления будут онлайн

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о переходе государственных органов на электронные уведомления граждан и организаций. Документ предусматривает внедрение единой государственной системы электронных сообщений.

Согласно проекту, повестки, извещения и другие процессуальные документы планируется направлять через цифровую платформу с фиксацией факта отправки и получения.

Изменения затронут сразу несколько кодексов и законов, включая Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы, а также законодательство об исполнительном производстве.

Как отмечается в справке-обосновании, нововведения направлены на сокращение бумажного документооборота, ускорение процессов и снижение административной нагрузки на госорганы. Кроме того, система позволит фиксировать факт доставки уведомлений, что снизит количество споров.

При отсутствии технической возможности сохраняется возможность уведомления через СМС, электронную почту и другие средства связи.

Ожидается, что принятие закона усилит цифровизацию госуправления и упростит взаимодействие граждан с государственными органами.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367392/
просмотров: 290
Версия для печати
25 марта, среда
14:54
Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоагентств Работа за рубежом. Растет число посредников и псевдоаге...
14:46
Современную станцию очистки сточных вод в городе Караколе откроют в августе
14:40
Минсельхоз Кыргызстана: Прибыль от экспорта мяса уходит посредникам
14:36
Госорганы Кыргызстана переходят на цифру: повестки и уведомления будут онлайн
14:35
Раздача квартир «направо и налево»? В Оше обсуждают муниципальную ипотеку