Госорганы Кыргызстана переходят на цифру: повестки и уведомления будут онлайн

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о переходе государственных органов на электронные уведомления граждан и организаций. Документ предусматривает внедрение единой государственной системы электронных сообщений.
Согласно проекту, повестки, извещения и другие процессуальные документы планируется направлять через цифровую платформу с фиксацией факта отправки и получения.
Изменения затронут сразу несколько кодексов и законов, включая Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы, а также законодательство об исполнительном производстве.
Как отмечается в справке-обосновании, нововведения направлены на сокращение бумажного документооборота, ускорение процессов и снижение административной нагрузки на госорганы. Кроме того, система позволит фиксировать факт доставки уведомлений, что снизит количество споров.
При отсутствии технической возможности сохраняется возможность уведомления через СМС, электронную почту и другие средства связи.
Ожидается, что принятие закона усилит цифровизацию госуправления и упростит взаимодействие граждан с государственными органами.