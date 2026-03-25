Госорганы Кыргызстана переходят на цифру: повестки и уведомления будут онлайн

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение законопроект о переходе государственных органов на электронные уведомления граждан и организаций. Документ предусматривает внедрение единой государственной системы электронных сообщений.

Согласно проекту, повестки, извещения и другие процессуальные документы планируется направлять через цифровую платформу с фиксацией факта отправки и получения.

Изменения затронут сразу несколько кодексов и законов, включая Уголовно-процессуальный, Гражданский процессуальный и Административно-процессуальный кодексы, а также законодательство об исполнительном производстве.

Как отмечается в справке-обосновании, нововведения направлены на сокращение бумажного документооборота, ускорение процессов и снижение административной нагрузки на госорганы. Кроме того, система позволит фиксировать факт доставки уведомлений, что снизит количество споров.

При отсутствии технической возможности сохраняется возможность уведомления через СМС, электронную почту и другие средства связи.

Ожидается, что принятие закона усилит цифровизацию госуправления и упростит взаимодействие граждан с государственными органами.