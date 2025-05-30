Многокилометровая пробка из фур на границе Кыргызстана и Казахстана

На объездной дороге в районе Канта образовалась многокилометровая пробка из большегрузных автомобилей, направляющихся в сторону границы с Казахстаном. Очевидцы сообщают, что колонна фур растянулась на несколько километров.

По предварительным данным, причиной затора стало увеличение потока грузового транспорта, совпавшее с сезонным ростом перевозок. Водители отмечают, что ожидание в очереди занимает несколько часов, а движение продвигается крайне медленно.

На данный момент официальных комментариев от государственных органов КР и РК по поводу сложившейся ситуации не поступало. Водители и представители транспортных компаний выражают обеспокоенность и надеются на скорейшее решение проблемы.