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Общество

Многокилометровая пробка из фур на границе Кыргызстана и Казахстана

На объездной дороге в районе Канта образовалась многокилометровая пробка из большегрузных автомобилей, направляющихся в сторону границы с Казахстаном. Очевидцы сообщают, что колонна фур растянулась на несколько километров.

По предварительным данным, причиной затора стало увеличение потока грузового транспорта, совпавшее с сезонным ростом перевозок. Водители отмечают, что ожидание в очереди занимает несколько часов, а движение продвигается крайне медленно.

На данный момент официальных комментариев от государственных органов КР и РК по поводу сложившейся ситуации не поступало. Водители и представители транспортных компаний выражают обеспокоенность и надеются на скорейшее решение проблемы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330931/
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