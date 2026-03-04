20:25
USD 87.45
EUR 101.43
RUB 1.13
Агент 024

Район у рынка «Кудайберген» в Бишкеке превратился в стихийный автобазар

Жители бишкекской улицы Патриса Лумумбы в районе рынка «Кудайберген» сообщают о резком ухудшении условий проживания и просят городские власти вмешаться в ситуацию. По их словам, жилой сектор постепенно превращается в зону складов, автосервисов и стихийной парковки большегрузного транспорта.

По мнению жителей, основная проблема — транспортная перегруженность. Крупногабаритные фуры, грузовые автомобили и микроавтобусы паркуются вдоль дорог и прямо у жилых домов, затрудняя проезд и проход. По их утверждению, правила парковки систематически нарушаются.

Жители сообщают и о сокращении зеленых зон. На месте участков с деревьями и насаждениями появляются склады автозапчастей и станции техобслуживания.

«Деревья вырубают, а участки заливают бетоном», — говорится в их обращении.

Площадь складских помещений и автосервисов ежегодно увеличивается, что приводит к фактическому превращению жилого сектора в промышленную зону с постоянным шумом, загрязнением и запахом горюче-смазочных материалов.

Жители считают, что городские власти не реагируют на происходящее, и просят мэрию Бишкека и службы экотехинспекции провести проверку законности расширения объектов и организации парковки большегрузного транспорта.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/364466/
просмотров: 443
Версия для печати
Материалы по теме
На кыргызско-казахстанской границе опять затор из фур
Транзит новых легковых авто через Кыргызстан в РФ сократился на 52,5 процента
Самые доступные новые автомобили в Кыргызстане — в лидерах Nexia
Как «дышит» авторынок Кыргызстана: сезонные всплески и неожиданные провалы
Как цвет влияет на цену машины: предпочтения автолюбителей Кыргызстана
Асфальт, туалеты, автоматика, простор. В Оше открыли отремонтированный авторынок
Кто захватил авторынок Кыргызстана и что на самом деле влияет на цену машины
Какой автомобиль по карману кыргызстанцам? Анализ цен на рынке
Американские горки на авторынке Кыргызстана: цены, скрытые факторы и прогноз
Многокилометровая пробка из фур на границе Кыргызстана и Казахстана
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80&nbsp;деревьев Жители Иссык-Куля обеспокоены возможной вырубкой более 80 деревьев
В&nbsp;мэрии Бишкека рассказали про установку павильона в&nbsp;сквере имени Тоголока Молдо В мэрии Бишкека рассказали про установку павильона в сквере имени Тоголока Молдо
В&nbsp;сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами В сквере имени Тоголока Молдо ставят павильон? Горожане задаются вопросами
Бизнес
8&nbsp;Марта ближе, цены&nbsp;&mdash; ниже! Скидка 26&nbsp;процентов на&nbsp;аксессуары в&nbsp;O!Store 8 Марта ближе, цены — ниже! Скидка 26 процентов на аксессуары в O!Store
MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator MegaPay получила статус Visa Payment Facilitator
Получайте переводы Astrasend в&nbsp;мобильном приложении АБанк от&nbsp;&laquo;Айыл Банка&raquo; Получайте переводы Astrasend в мобильном приложении АБанк от «Айыл Банка»
Покупайте подарки к&nbsp;Международному женскому дню&nbsp;&mdash; 8&nbsp;Марта со&nbsp;скидками от&nbsp;KICB Покупайте подарки к Международному женскому дню — 8 Марта со скидками от KICB
4 марта, среда
20:20
ВОЗ: Потерей слуха страдают около 90 миллионов детей от 5 до 19 лет ВОЗ: Потерей слуха страдают около 90 миллионов детей от...
20:03
В Россию не пропустили 230 тысяч саженцев из Кыргызстана
19:42
Район у рынка «Кудайберген» в Бишкеке превратился в стихийный автобазар
19:29
Эскалация на Ближнем Востоке. Кыргызстан официально поддержал Бахрейн и Оман
19:24
Ученые Китая нашли способ избавить людей от лишнего холестерина