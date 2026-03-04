Район у рынка «Кудайберген» в Бишкеке превратился в стихийный автобазар

Жители бишкекской улицы Патриса Лумумбы в районе рынка «Кудайберген» сообщают о резком ухудшении условий проживания и просят городские власти вмешаться в ситуацию. По их словам, жилой сектор постепенно превращается в зону складов, автосервисов и стихийной парковки большегрузного транспорта.

По мнению жителей, основная проблема — транспортная перегруженность. Крупногабаритные фуры, грузовые автомобили и микроавтобусы паркуются вдоль дорог и прямо у жилых домов, затрудняя проезд и проход. По их утверждению, правила парковки систематически нарушаются.

Жители сообщают и о сокращении зеленых зон. На месте участков с деревьями и насаждениями появляются склады автозапчастей и станции техобслуживания.

«Деревья вырубают, а участки заливают бетоном», — говорится в их обращении.

Площадь складских помещений и автосервисов ежегодно увеличивается, что приводит к фактическому превращению жилого сектора в промышленную зону с постоянным шумом, загрязнением и запахом горюче-смазочных материалов.

Жители считают, что городские власти не реагируют на происходящее, и просят мэрию Бишкека и службы экотехинспекции провести проверку законности расширения объектов и организации парковки большегрузного транспорта.

