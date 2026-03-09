17:21
Экономика

Депутат предложила ограничить эксклюзивные контракты ресторанов на напитки

В Кыргызстане кафе и рестораны часто предлагают в основном импортные напитки из-за эксклюзивных контрактов с крупными компаниями. Депутат Жогорку Кенеша Айгул Карабекова предложила рассмотреть возможность регулирования таких соглашений, чтобы поддержать конкуренцию и отечественных производителей.

Фото — скриншот прямого эфира с заседания комитета.
Вопрос подняли сегодня на заседании профильного комитета парламента. Айгул Карабекова поинтересовалась у представителей кабмина, как они относятся к заключению эксклюзивных контрактов между крупными компаниями и ресторанами или сетями фастфуда.

Заместитель министра экономики Беназир Нурланова ответила, что такие соглашения допустимы и не противоречат действующему законодательству.  

Председатель Службы антимонопольного регулирования Айбек Мамыралиев отметил, что в сфере общественного питания нет монопольных компаний, поэтому подобные контракты законом не ограничены.

Однако депутат считает, что на практике это сужает выбор для потребителей и затрудняет выход на рынок отечественных производителей. По ее словам, во многих крупных ресторанах Бишкека посетителям предлагают в основном иностранные бренды напитков, объясняя это действующими эксклюзивными соглашениями с поставщиками.

Если приходят гости из-за рубежа, мы даже не можем предложить им наши отечественные напитки. Когда просишь — отвечают, что их нет из-за эксклюзивного контракта. 

Айгул Карабекова

Она предложила рассмотреть возможность введения разумных ограничений на такие соглашения. По мнению депутата, это поможет защитить конкуренцию на рынке и поддержать малый бизнес.

Айгул Карабекова подчеркнула, что эксклюзивные контракты могут быть обычной бизнес-практикой, однако в долгосрочной перспективе они способны негативно повлиять на рынок: новым отечественным компаниям становится сложнее войти в отрасль, у потребителей сокращается выбор, а доминирование крупных брендов может привести к росту цен.

В качестве примера депутат привела опыт США, где для крупных компаний, получающих значительную долю рынка через эксклюзивные соглашения, применяются механизмы регулирования.

Она отметила, что не предлагает полного запрета таких контрактов. В качестве возможных мер обсуждения она назвала ограничение сроков договоров и введение дополнительных требований для компаний, занимающих доминирующее положение на рынке.

Отвечая на вопрос депутата, председатель Службы антимонопольного регулирования Айбек Мамыралиев заявил, что понимает, о каком заведении идет речь.

«Я понимаю, о каком ресторане идет речь. Раньше вода там стоила около 360 сомов, сейчас может стоить около 500 сомов. В таком случае можно говорить о нарушении прав потребителя. Мы постараемся рассмотреть возможность внесения соответствующих норм в законодательство», — сказал он.
