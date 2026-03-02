Кыргызстан присоединился к ГОСТу на картофельные чипсы, введенному впервые в РФ

В России впервые вводят ГОСТ на картофельные чипсы. Он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. К стандарту присоединились шесть постсоветских стран, в том числе Кыргызстан, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Картофельные чипсы — это широко распространенный популярный продукт, но ранее документ, который бы устанавливал единые требования к этому продукту, отсутствовал, говорится в сообщении.

Новый межгосударственный стандарт распространяется на чипсы, изготавливаемые из натурального картофеля или продуктов переработки картофеля путем термической обработки или экструзионным методом, запеченные или обжаренные в масле или без него, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов и добавок, герметично упакованные в потребительскую упаковку и предназначенные для непосредственного употребления в пищу.

ГОСТ также определяет такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах и допустимое содержание жира и пищевой соли.

Произведенные по ГОСТу чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные для конкретного вида продукцуии вкус и запах с ощутимым ароматом используемых вкусо-ароматических добавок или ароматизаторов. Кроме того, в чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45 процентов жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, — не более 35 процентов.

К ГОСТу на чипсы присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.