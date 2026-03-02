12:40
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Экономика

Кыргызстан присоединился к ГОСТу на картофельные чипсы, введенному впервые в РФ

В России впервые вводят ГОСТ на картофельные чипсы. Он начнет действовать с 1 апреля 2026 года. К стандарту присоединились шесть постсоветских стран, в том числе Кыргызстан, сообщили в пресс-службе Росстандарта.

Картофельные чипсы — это широко распространенный популярный продукт, но ранее документ, который бы устанавливал единые требования к этому продукту, отсутствовал, говорится в сообщении.

Новый межгосударственный стандарт распространяется на чипсы, изготавливаемые из натурального картофеля или продуктов переработки картофеля путем термической обработки или экструзионным методом, запеченные или обжаренные в масле или без него, с добавлением или без добавления пищевых ингредиентов и добавок, герметично упакованные в потребительскую упаковку и предназначенные для непосредственного употребления в пищу.

ГОСТ также определяет такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах и допустимое содержание жира и пищевой соли.

Произведенные по ГОСТу чипсы должны быть хрустящими, рассыпчатыми, иметь характерные для конкретного вида продукцуии вкус и запах с ощутимым ароматом используемых вкусо-ароматических добавок или ароматизаторов. Кроме того, в чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45 процентов жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, — не более 35 процентов.

К ГОСТу на чипсы присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364083/
просмотров: 510
Версия для печати
Материалы по теме
Для применения межгосударственных стандартов в СНГ создадут правовую основу
В России предлагают запретить продажу чипсов детям
Против риска массовых отравлений. В России в 2025 году введут ГОСТ на шаурму
В ЕЭАС старые ГОСТы по сжиженному газу заменят на новые стандарты
Зачем инвестиции брали? Завод по производству чипсов теперь не нужен
В Чым-Коргоне митинг. Требуют вернуть земли, выданные под завод для чипсов
Популярные новости
До&nbsp;1&nbsp;миллиона сомов можно получить льготный кредит на&nbsp;стартап в&nbsp;Кыргызстане До 1 миллиона сомов можно получить льготный кредит на стартап в Кыргызстане
&laquo;Тянь-Шань Форель&raquo;: за&nbsp;отечественный корм обещают компенсации в&nbsp;двойном размере «Тянь-Шань Форель»: за отечественный корм обещают компенсации в двойном размере
Спецпосланник ЕС&nbsp;по&nbsp;санкциям в&nbsp;Бишкеке: что требует Евросоюз от&nbsp;Кыргызстана Спецпосланник ЕС по санкциям в Бишкеке: что требует Евросоюз от Кыргызстана
Рубль обновил максимум года, юань ставит новый рекорд. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;февраля Рубль обновил максимум года, юань ставит новый рекорд. Курс валют на 26 февраля
Бизнес
BAKAI дарит кешбэк 5&nbsp;процентов за&nbsp;покупку цветов и&nbsp;косметики весь март BAKAI дарит кешбэк 5 процентов за покупку цветов и косметики весь март
Как ELQR за&nbsp;шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана Как ELQR за шесть лет перестроил платежный рынок Кыргызстана
Когда срочно нужна помощь&nbsp;&mdash; травмпункт 24/7 сети клиник &laquo;Авиценна&raquo; в&nbsp;Бишкеке Когда срочно нужна помощь — травмпункт 24/7 сети клиник «Авиценна» в Бишкеке
МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital МВД Кыргызстана наградило руководство фонда Central Asia Capital
2 марта, понедельник
12:27
Работу Жогорку Кенеша будут освещать ИИ-теле­ведущие «Мырза» и «Айым» Работу Жогорку Кенеша будут освещать ИИ-теле­ведущие «М...
12:19
За неделю ГУОБДД выявило почти 31 тысячу нарушений ПДД по Кыргызстану
12:03
В Бишкеке строят современную станцию юных техников с обсерваторией и картодромом
12:01
Поддержка стартапов. Комитет одобрил законопроект о венчурном финансировании
12:00
Между улицей и приютом: трудная реальность воспитанников «Акниета»