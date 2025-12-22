17:32
Налоговая служба пополнила бюджет почти на 19,5 миллиарда сомов за счет акцизов

За 11 месяцев этого года в бюджет Кыргызстана поступило 19 миллиардов 493,06 миллиона сомов от товаров, произведенных в стране и ввезенных из государств ЕАЭС. Об этом сообщили в Налоговой службе.

По ее данным, сборы налога выросли на 3 миллиарда 1,7 миллиона сомов, или на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Внутреннее производство

От продукции, произведенной в КР, за январь — ноябрь 2025 года поступило 4 миллиарда 826,3 миллиона сомов. Распределение по категориям:

  • алкоголь — 3 миллиарда 448,3 миллиона сомов;

  • безалкогольные напитки — 1 миллиард 297 миллионов;

  • нефтепродукты — 70 миллионов;

  • табачные изделия — 8,2 миллиона.

Импорт из стран ЕАЭС

Поставки подакцизных товаров из стран союза принесли казне 14 миллиардов 666,8 миллиона сомов:

  • табачная продукция — 9 миллиардов 111,7 миллиона сомов;

  • нефтепродукты — 3 миллиарда 670,9 миллиона;

  • безалкогольные напитки — 749,2 миллиона;

  • алкоголь — 653,7 миллиона.

Маркировка товаров

ГНС напоминает: с 1 июля 2021 года в нашей республике действует обязательная маркировка алкоголя и табака средствами идентификации. Сейчас в системе «Маркировка товаров» коды получают 12 импортеров табака, 34 производителя и 96 импортеров алкогольной продукции.

За 11 месяцев 2025-го ведомство выдало 223,7 миллиона кодов маркировки. Основной объем пришелся на табак (157,2 миллиона) и алкоголь (42,6 миллиона).

Также коды получили товары легкой промышленности (23,7 миллиона), обувь (167,9 миллиона) и парфюмерия (3,3 тысячи).
