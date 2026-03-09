Экс-мэр Оша опроверг заявления о долге муниципалитета в 12 миллиардов сомов

Бывший мэр Оша Женишбек Токторбаев опроверг информацию о том, что во время его работы долг муниципалитета достиг 12 миллиардов сомов. Об этом он заявил СМИ.

По его словам, до его назначения на должность мэра на ремонт улиц Мамырова, Амир-Тимура и Кокум бий выделено 586 миллионов сомов. После его вступления в должность на дорожные работы направили 2 миллиарда 200 миллионов сомов.

Токторбаев отметил, что на эти средства отремонтировали ряд улиц, и в целом в Оше заасфальтировано около 100 километров дорог. При этом 70 километров дорог профинансированы за счет местного бюджета.

Он также прокомментировал распространяемые заявления о том, что мэрия якобы осталась с многомиллиардными долгами.

«Заявления о том, что мэрию оставили в долгах — ложь. По линии муниципального капитального строительства задолженность перед подрядными компаниями составляет около 750 миллионов сомов, у городского дорожного строительного предприятия — примерно 1 миллиард 500 миллионов сомов. В целом задолженность перед подрядными организациями за выполненные работы — около 2 миллиардов 300 миллионов сомов», — сказал он.