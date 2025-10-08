Долги кыргызстанских предприятий превысили 1,4 триллиона сомов

На конец 2024 года общая задолженность предприятий Кыргызстана превысила 1,4 триллиона сомов. По данным Национального статистического комитета, сумма разделяется на два основных вида: 681,7 миллиарда сомов дебиторской задолженности (то, что должны самим предприятиям) и 790,5 миллиарда кредиторской (то, что компании должны своим партнерам и кредиторам).

Для сравнения: еще в 2020-м объемы долгов были в три-четыре раза меньше, что указывает на резкий рост за последние годы.

Дебиторская задолженность (невыплаченные предприятиям деньги за товары и услуги) больше всего приходится на:

торговлю — 31,9 процента;

финансовое посредничество — 25 процентов.

В кредиторской задолженности (обязательства компаний перед другими) лидируют:

торговля — 33,1 процента;

строительство — 27,9 процента.

Статисты отмечают: это значит, что торговые предприятия чаще всего и ждут выплаты денег, и сами остаются должны. В строительстве же накопление долгов связано с долгосрочными проектами и задержками платежей.

Большая часть обязательств формируется внутри страны:

71,6 процента кредиторской задолженности приходится на внутренние компании;

78,9 процента дебиторской — так же внутри Кыргызстана.

Среди внешних партнеров основными остаются Россия и Казахстан, на которые приходится значительная доля взаимных расчетов и долговых обязательств.