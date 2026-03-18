21:21
USD 87.45
EUR 100.67
RUB 1.07
Общество

Доля КНР во внешнем долге Кыргызстана составляет около 36 процентов

Доля КНР во внешнем долге Кыргызстана составляет около 36 процентов. Такие данные озвучила сегодня на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин, отвечая на вопрос корреспондента 24.kg об уровне госдолга нашей страны перед Китаем.

По ее словам, и эта доля с каждым годом снижается.

«Хочу отметить, что большая часть долга — это льготные кредиты, многие из которых направлены на социально-экономическое развитие государства. И они в свое время очень помогли развитию страны. При этом КНР выделяет и немало безвозмездной помощи Кыргызстану. Главное, что есть конкретные результаты, и это радует. Погашение долга идет планомерно», — отметила Лю Цзянпин.

Она добавила, что во время ковида, понимая сложившуюся ситуацию, Китай дважды пошел на отсрочку по погашению долга КР.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366577/
просмотров: 218
Версия для печати
