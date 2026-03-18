Доля КНР во внешнем долге Кыргызстана составляет около 36 процентов. Такие данные озвучила сегодня на брифинге Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР Лю Цзянпин, отвечая на вопрос корреспондента 24.kg об уровне госдолга нашей страны перед Китаем.

По ее словам, и эта доля с каждым годом снижается.

«Хочу отметить, что большая часть долга — это льготные кредиты, многие из которых направлены на социально-экономическое развитие государства. И они в свое время очень помогли развитию страны. При этом КНР выделяет и немало безвозмездной помощи Кыргызстану. Главное, что есть конкретные результаты, и это радует. Погашение долга идет планомерно», — отметила Лю Цзянпин.

Она добавила, что во время ковида, понимая сложившуюся ситуацию, Китай дважды пошел на отсрочку по погашению долга КР.