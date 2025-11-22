В Бишкеке у более 5 тысяч абонентов отключат электричество за задолженность

24 ноября счетчики АИСКУЭ произведут в Бишкеке дистанционное отключение более 5 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность. Об этом сообщает столичное предприятие электросетей.

Во избежание неудобств абонентов призывают своевременно оплатить счета за электроэнергию.

«На сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента». С ее помощью все абоненты БПЭС, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть состояние своего лицевого счета. Бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет». Также можно обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 105, 0772001209 и 0556001209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0702001209», — говорится в сообщении.