10:19
USD 87.45
EUR 100.93
RUB 1.10
Общество

В Бишкеке у более 5 тысяч абонентов отключат электричество за задолженность

24 ноября счетчики АИСКУЭ произведут в Бишкеке дистанционное отключение более 5 тысяч абонентов за дебиторскую задолженность. Об этом сообщает столичное предприятие электросетей.

Во избежание неудобств абонентов призывают своевременно оплатить счета за электроэнергию.

«На сайте предприятия функционирует рубрика «Баланс абонента». С ее помощью все абоненты БПЭС, включая бытовых и промышленных, могут в любой момент увидеть состояние своего лицевого счета. Бытовые абоненты могут узнать свой баланс через мобильное приложение «Мой свет». Также можно обратиться в круглосуточный кол-центр по номерам: 1209, 105, 0772001209 и 0556001209 или написать сообщение на WhatsApp по номеру 0702001209», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351859/
просмотров: 217
Версия для печати
Материалы по теме
Дочь бывшего вице-мэра Оша задолжала городу почти 800 тысяч сомов
Долги кыргызстанских предприятий превысили 1,4 триллиона сомов
Возврат долгов упростили: нотариальный приказ стал исполнительным документом
Размер государственного долга КР на конец 2024 года составил $6,6 миллиарда
В странах ЕАЭС снизилась долговая нагрузка в 2024 году — ЕЭК
Долг превысил 43 тысячи сомов. Бишкекводоканал отключил воду неплательщикам
Люди оставляют под залог машины, не сумев расплатиться за той в ресторане
Кыргызстанцам в России вернули 1,5 миллиона рублей долгов по зарплате
Бишкекское предприятие электрических сетей отключит свет абонентам с долгами
Почти 400 миллионов сомов Минтранс должен подрядчикам
Популярные новости
Три вуза из&nbsp;Кыргызстана вошли в&nbsp;мировой рейтинг устойчивого развития Три вуза из Кыргызстана вошли в мировой рейтинг устойчивого развития
Меньше, чем у&nbsp;дворника. Учителя школ Бишкека делятся в&nbsp;соцсетях своей зарплатой Меньше, чем у дворника. Учителя школ Бишкека делятся в соцсетях своей зарплатой
Ажиотаж у&nbsp;офиса &laquo;Кут&raquo;: бишкекчане четвертый день стоят в&nbsp;очереди за&nbsp;квартирами Ажиотаж у офиса «Кут»: бишкекчане четвертый день стоят в очереди за квартирами
Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже Кыргызстанцы возмутились: проспект Чуй после реконструкции станет заметно уже
Бизнес
&laquo;Зеленая пятница&raquo; в&nbsp;MMarket: тысячи товаров со&nbsp;скидками до&nbsp;70&nbsp;процентов «Зеленая пятница» в MMarket: тысячи товаров со скидками до 70 процентов
&laquo;Айыл Банк&raquo; и&nbsp;Гарантийный фонд расширяют доступ к&nbsp;исламскому финансированию «Айыл Банк» и Гарантийный фонд расширяют доступ к исламскому финансированию
&laquo;Черная пятница&raquo;: история самого выгодного дня года и&nbsp;лайфхаки для подготовки «Черная пятница»: история самого выгодного дня года и лайфхаки для подготовки
MIX от&nbsp;MEGA: максимум свободы и&nbsp;удобства в&nbsp;одном тарифе MIX от MEGA: максимум свободы и удобства в одном тарифе
22 ноября, суббота
10:02
Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление оппонента Выборы в ЖК. ЦИК оштрафовала кандидата за оскорбление о...
09:50
Мирный план США по ситуации в Украине: Зеленский выступил с обращением к народу
09:41
В Бишкеке у более 5 тысяч абонентов отключат электричество за задолженность
09:20
Фильмы из Кыргызстана выдвинуты для участия в кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
09:10
Национальную программу «Саламат жүрөк» утвердил президент
21 ноября, пятница
23:36
YouTube тестирует встроенный мессенджер в мобильном приложении
23:02
Суд Турции признал виновным мужчину, «лайкавшего» фото других женщин
22:45
В российской Югре расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам