Дочь бывшего вице-мэра Оша задолжала городу почти 800 тысяч сомов

Дочь бывшего вице-мэра Оша Рустама Мирзаматова задолжала городу 756 тысяч сомов. Об этом сообщает муниципалитет южной столицы.

По его данным, такой долг накопился за три года.

«Она арендует зону отдыха на рыболовном пруду у реки Ак-Бууры. Тогда мэрия обратилась в прокуратуру Оша, чтобы получить юридическую оценку действиям предпринимательницы. Инстанция постановила взыскать с нее долг. Мы встретились с ней, все объяснили, но она отказалась. Мы ей вручили предупреждение, будем требовать возвращения денег в бюджет города законными путями», — сказал представитель мэрии.

Генерал-майор Рустам Мирзаматов покинул пост вице-мэра в 2014 году.