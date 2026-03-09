14:13
В Бишкеке открылась выставка, посвященная Уркуе Салиевой

6 марта в Мемориальном доме-музее имени Михаила Фрунзе открылась выставка под названием «Уркуя Салиева — символ мужества и свободы». Экспозиция посвящена жизни и подвигу Уркуи Салиевой — одной из выдающихся представительниц эпохи социальных преобразований в Кыргызстане.

На выставке представлены материалы о ее биографии, общественной деятельности и историческом периоде 1920-1930 годов. С помощью архивных фотографий, документов и художественного фильма «Поклонение огню» раскрывается образ женщины, боровшейся за обновление общества и равноправие женщин.

Экспозиция направлена на сохранение исторической памяти и более глубокое понимание роли женщин в развитии кыргызского общества.

Она будет работать до 20 марта. Приглашаем всех посетить музей и познакомиться с важными страницами истории нашей страны.
