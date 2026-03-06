Театр оперы и балета приглашает на праздничный концерт в Бишкеке

Кыргызский национальный театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева приглашает 8 марта на праздничный концерт «Для вас, любимые!».

В программе мировая и национальная классика, популярные и любимые зрителями произведения в исполнении лучших солистов оперы и балета, симфонического оркестра театра.

Концерт посвящен празднику весны, любви и, конечно, он посвящен вам — наши дорогие и милые женщины!

Дирижер — Семетей Султанов. Режиссер — Найля Рахмадиева. Главный балетмейстер — народная артистка КР Айзада Тумакова. Начало в 17.00.