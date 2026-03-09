Келин-блогеры делают шоу из быта, но это не решает проблему неравенства

В Кыргызстане самой загруженной категорией населения остаются сельские женщины. В среднем они тратят на домашний быт и детей по 6,5 часа в день. Этот бесконечный цикл из готовки, уборки и стирки внезапно стал хитом соцсетей: TikTok и Instagram заполонили келин-блогеры.

Разрываясь между хозяйством и воспитанием детей, они успевают выставлять свет и монтировать ролики. Но какова цена такой монетизации? Зачастую это единственная попытка извлечь хоть какую-то выгоду из тяжелого труда, который до сих пор остается невидимым и остается неоплачиваемым.

Быт поглощает время всех женщин, но в селах эта занятость критична

Национальный статистический комитет в 2025 году провел выборочное исследование бюджета времени населения. Оно показало, что женщины в Кыргызстане тратят на ведение домашнего хозяйства в среднем 4 часа 40 минут в день, что составляет почти пятую часть суток. У мужчин этот показатель значительно ниже — менее одного часа. При этом нагрузка заметно отличается в зависимости от места проживания: в сельской местности работающие женщины посвящают домашним делам около 6,5 часа в день, тогда как в городах — около 5 часов.

Шанс проявить себя: почему женщины в селах выбирают блогинг

То, что раньше оставалось лишь цифрами в отчетах, теперь стало визуальным контентом. Сельские келин-блогеры показывают в соцсетях, как на самом деле проходит их день.На видео собраны отрывки из Instagram-страниц блогеров Назгул Турдиевой, Асел Табылдиевой, Эрке_Келинкасы и Хадиджи.

Сезим Собонова — одна из блогеров-келинок. Она живет в Таласской области. Выйдя замуж шесть лет назад, Сезим посвятила себя дому, но признается, что все это время находилась в мучительном поиске себя. Мечта стать актрисой, которую она когда-то оставила, неожиданно начала сбываться благодаря смартфону. По ее словам, блогерство открыло большие возможности для таких же домохозяек, как она, хотя и принесло с собой новые хлопоты.

«Блогерство помогает избавиться от негативных мыслей. Вместо того чтобы просто погрязнуть в домашних делах, ты можешь через экран телефона раскрыть свои скрытые таланты и показать их людям», — делится Сезим.

Она отмечает, что блогерство — это реальный шанс заработать не выходя из дома.

Я сама пока не зарабатываю огромных денег, но искренне восхищаюсь женщинами, которые успешно продают свои товары через Instagram. Я стремлюсь к этому, хотя пока еще не достигла такого уровня. Сезим Собонова

Как медийный образ келинок закрепляет неравенство

Видео келинок собирают миллионы просмотров, вызывая полярную реакцию: старшее поколение ставит их в пример как «идеальных невесток», тогда как молодежь видит в бесконечном быту признаки «домашнего рабства».

Гендерные эксперты отмечают, что за этой красивой картинкой скрывается серьезная проблема. Огромный объем неоплачиваемого женского труда в Кыргызстане до сих пор не признается экономически и не рассматривается как общая ответственность семьи.

По словам гендерного эксперта Бактыгуль Исланбековой, медийный образ «суперкелин», которая все успевает с улыбкой на лице, лишь завышает и без того жесткие требования общества, усиливая структурное неравенство. Вместо того чтобы говорить о выгорании, социум романтизирует самопожертвование. Это приводит к повторной виктимизации молодых женщин: помимо быта, на них лежит уход за детьми и пожилыми, а также обязательства перед сообществом — участие в мероприятиях родственников и соседей. В итоге такая нагрузка и попытка соответствовать идеалу из соцсетей разрушают не только физическое здоровье, но и психологическое состояние женщин.

Фото из личного архива. Бактыгуль Исланбекова

«Укрепление публичной модели идеальной всемогущей келин, которая все успевает, создает символическую планку, которая у нас и так высокая, и усиливает давление, лежащее на молодых женщинах. Это заставляет их сравнивать себя не с реальными людьми, а с тщательно отобранными героями — вымышленными образами в социальных сетях», — говорит она.

Фото «Хочу такую же келин». Скриншот комментариев

Особенно тревожным, по словам Исланбековой, является популярный в соцсетях нарратив «мне бы такую келинку». Он фактически объективирует женщину, формируя ожидание, что ее ценность определяется не как личности с собственными интересами и целями, а через способность обслуживать других и соответствовать чужим ожиданиям.

В таком образе практически игнорируются образование, лидерские качества, экономическая самостоятельность и профессиональные амбиции. Эксперт подчеркивает, что женщины имеют разные интересы, возможности и уровень образования, поэтому важно не подгонять их под один социальный шаблон, а, наоборот, снижать давление и создавать более инклюзивное общество, где каждая сможет реализовываться в соответствии со своими целями и предпочтениями.

Блогинг — не универсальный способ заработка для всех домохозяек

Социолог Нурзада Купуева отмечает, что за внешней привлекательностью видеороликов скрывается колоссальный труд, который часто остается неоцененным. По ее мнению, блогинг часто становится «ловушкой» из-за синдрома FOMO (страха упустить важное) и социального давления, заставляющего женщин гнаться за недостижимым идеалом.

Фото из личного архива. Нурзада Купуева

«С развитием социальных сетей много что романтизируется, подается под таким соусом, как будто это классно и интересно. Но на самом деле мы понимаем, что это всего лишь соцсети, это монтаж и сценарий. Более трезво к блогерству келинок относятся сами женщины, которые понимают, что это огромный репродуктивный труд, часто неблагодарный. Романтизируют его чаще всего мужчины, которые считают: вот какой должна быть настоящая жизнь и счастье женщины», — отмечает она.

По ее словам, с одной стороны, это возможность заработка, но с другой — часто изматывающий труд, который никем не оценивается и может приводить к стрессу и различным ментальным проблемам.

Слова эксперта подтверждает и блогер Сезим Собонова:

«На самом деле быть блогером не так-то просто. Ты снимаешь на камеру, монтируешь, ищешь идеи. Если не можешь найти идею, теряешь себя, расстраиваешься. К тому же люди пишут разные комментарии — и хорошие, и плохие».

Бактыгуль Исланбекова добавляет, что до «пьедестала» популярности доходит лишь малый процент тех, кто начинает, а попытка навязать блогинг как универсальный способ заработка для всех домохозяек — это очередная попытка «подвести всех под одну гребенку», не учитывая личные интересы и таланты самих женщин.

«Блогинг сам по себе требует очень много усилий, времени и подготовки. Пока растет блог, женщины переживают разные стадии выгорания, ведь люди видят только верхушку айсберга. Сколько женщин выгорели в процессе, не достигли успеха и столкнулись с ударом по самооценке? Поэтому важны другие инструменты. Благодаря интернету у женщин есть возможность получать образование онлайн, проходить повышение квалификации или переквалификацию», — заключает эксперт.

Тем не менее Нурзада Купуева подчеркивает, что для сельских женщин, чья жизнь часто ограничена домашним двором, социальные сети могут стать единственным способом заявить о себе и обрести авторитет внутри семьи и социума.

«Это все равно какой-то позитивный опыт для келинок, которые в основном заняты бытом. Если блогинг дает женщинам возможность продвигать свои навыки, зарабатывать деньги и получать признание — то почему бы и нет. Вполне возможно, что и в семье они будут приобретать какую-то значимость. Любая деятельность, которая дает женщине видимость ее активности — это шаг к саморазвитию», — считает эксперт.

Невидимые двадцать процентов ВВП

Экономические последствия такого положения женщин в Кыргызстане носят многоплановый характер. По мнению экономиста Искендера Шаршеева, огромный массив неоплачиваемого домашнего труда фактически является скрытой частью экономики, которая не учитывается в официальных отчетах, но имеет колоссальный вес.

«Сам неоплачиваемый труд, если оценить его по методу замещающих затрат, то есть по стоимости найма работников для аналогичных функций — может составлять от 10 до 20 процентов ВВП. Это соответствует глобальному диапазону, который МОТ и ООН определяют в 9–21 процент. Если бы значительная часть неработающих из-за быта женщин смогла выйти на рынок труда, это ощутимо увеличило бы экономический продукт страны», — отмечает эксперт.

Фото из личного архива. Искендер Шаршеев

Ситуацию усугубляет глубокий гендерный разрыв в доходах, который в последние годы только увеличивается. По словам экономиста, среднемесячная номинальная зарплата в стране на конец 2025 года составляет около 42 тысяч 900 сомов, однако распределяется она крайне неравномерно.

«Зарплата женщин составляет лишь 69 процентов от зарплаты мужчин. Причем этот разрыв расширяется: еще в 2023 году соотношение было 73,4 процента. Отраслевая сегрегация — концентрация женщин в сферах образования и здравоохранения с низкими зарплатами — объясняет эту разницу, однако не снимает остроты проблемы», — говорит Шаршеев.

В качестве решения эксперт предлагает инвестировать в социальную инфраструктуру, которая позволила бы «разгрузить» женщин от бесконечного быта и ухода за близкими.

«Международные организации рекомендуют инвестировать в инфраструктуру ухода: доступные детские сады, центры для пожилых. Это самый эффективный способ высвобождения женского трудового потенциала. Исследования показывают, что такие меры могут повысить занятость женщин на 10–15 процентов. Для Кыргызстана это не только вопрос экономической эффективности, но и социальной справедливости: перераспределение бремени ухода позволило бы сельским женщинам реализовать свое право на профессиональное развитие», — заключил экономист.