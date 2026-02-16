Блогеры Sary Kyz и Argen Sigma будут помогать чиновникам развивать туризм в КР

Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана объявил о подписании меморандума о сотрудничестве с блогерами Sary Kyz и Argen Sigma. Заявлено, что партнерство нацелено на продвижение туристического потенциала страны в медиапространстве и социальных сетях и рассчитано до конца 2026 года.

С помощью популярных блогеров чиновники намерены усилить присутствие кыргызстанского туризма в цифровой среде и привлечь новую аудиторию.

Стороны планируют создавать материалы о туристических маршрутах и локациях Кыргызстана, участвовать в пресс-турах, международных выставках, форумах и PR-кампаниях. Фонд обеспечит информационную и организационную поддержку, а блогеры представят туристические возможности страны своей аудитории и подключатся к отраслевым инициативам.

Sary Kyz (Лариса Булина) с 2022 года активно популяризирует нашу страну и известна проектами о культуре, традициях и путешествиях по регионам КР.

Argen Sigma специализируется на визуальном контенте и видеопроектах о городских и природных локациях. Его работы регулярно набирают широкие охваты в социальных сетях и привлекают внимание молодежной аудитории.