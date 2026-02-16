17:03
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Общество

Блогеры Sary Kyz и Argen Sigma будут помогать чиновникам развивать туризм в КР

Фонд поддержки развития туризма Кыргызстана объявил о подписании меморандума о сотрудничестве с блогерами Sary Kyz и Argen Sigma. Заявлено, что партнерство нацелено на продвижение туристического потенциала страны в медиапространстве и социальных сетях и рассчитано до конца 2026 года.

С помощью популярных блогеров чиновники намерены усилить присутствие кыргызстанского туризма в цифровой среде и привлечь новую аудиторию.

Стороны планируют создавать материалы о туристических маршрутах и локациях Кыргызстана, участвовать в пресс-турах, международных выставках, форумах и PR-кампаниях. Фонд обеспечит информационную и организационную поддержку, а блогеры представят туристические возможности страны своей аудитории и подключатся к отраслевым инициативам.

Sary Kyz (Лариса Булина) с 2022 года активно популяризирует нашу страну и известна проектами о культуре, традициях и путешествиях по регионам КР.

Argen Sigma специализируется на визуальном контенте и видеопроектах о городских и природных локациях. Его работы регулярно набирают широкие охваты в социальных сетях и привлекают внимание молодежной аудитории.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/362209/
просмотров: 710
Версия для печати
Материалы по теме
Бизнес на сказке: опыт Лапландии и путь кыргызской юрты к мировому бренду
Блогеры-вымогатели задержаны в Оше при получении $500
Кыргызстан намерен привлекать мировые гостиничные сети в регионы
Известный тревел-блогер Camperghini отправится в путешествие по Кыргызстану
Кыргызстан станет «торговыми воротами» для товаров из Таджикистана в ЕАЭС и ЕС
Как будут развивать туризм между Бишкеком и Алматы — показали новый план
В Алматы двух российских блогеров арестовали на 15 суток: оскорбили девушек
«Кыргыз темир жолу» и Фонд развития туризма запускают новые маршруты по стране
Фонд развития туризма КР вернул 56,1 миллиона сомов дебиторской задолженности
Люксовый поезд по маршруту Пекин — Ташкент пройдет через Кыргызстан
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и&nbsp;дело о&nbsp;массовых беспорядках Неделя-24. Громкая отставка Камчыбека Ташиева и дело о массовых беспорядках
Закон о&nbsp;тишине. В&nbsp;парламенте просят вывести из-под запрета два праздника Закон о тишине. В парламенте просят вывести из-под запрета два праздника
Граждан КР&nbsp;с&nbsp;иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию Граждан КР с иностранными правами хотят обязать проходить регистрацию
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
16 февраля, понедельник
16:56
Порог страховых выплат при землетрясении снизят с шести до пяти баллов Порог страховых выплат при землетрясении снизят с шести...
16:54
В Бишкеке проверили цены на мясо: на рынках прошли рейды
16:26
В Кыргызстан будут поставлять мясо из Монголии
16:20
Блогеры Sary Kyz и Argen Sigma будут помогать чиновникам развивать туризм в КР
16:11
Модераторы Telegram за сутки заблокировали более 200 тысяч групп и каналов