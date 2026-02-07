На Бали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову посадили в тюрьму после драки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российский блогер Карина Фадеева. Ранее между девушками произошел конфликт.

Фото СМИ. На Бали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову посадили в тюрьму после драки

«Дело закрыто, наказание вышло в виде компенсации плюс четыре недели тюрьмы. Я отпущу, а если урок для человека останется не усвоен, то вы же понимаете, что жизнь все равно рано или поздно расставит все по местам», — написала пострадавшая.

Инцидент произошел в ночь на 10 января в Индонезии, в одном из баров на острове Бали. 27-летняя блогер и фотограф Карина Фадеева отдыхала с подругами. Она утверждает, что не вступала в конфликт с другими посетителями. Но в момент, когда их компания собиралась покинуть заведение, в девушку прилетел тяжелый предмет и она потеряла сознание. Позже установлено, что Карине в голову попал металлический настольный светильник, который кинула Гулсезим Алтайбекова. Последнюю после этого задержали.