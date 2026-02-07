14:11
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

На Бали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову посадили в тюрьму после драки

На Бали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову посадили в тюрьму после драки. Об этом в своем Telegram-канале сообщила российский блогер Карина Фадеева. Ранее между девушками произошел конфликт.

СМИ
Фото СМИ. На Бали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову посадили в тюрьму после драки

«Дело закрыто, наказание вышло в виде компенсации плюс четыре недели тюрьмы. Я отпущу, а если урок для человека останется не усвоен, то вы же понимаете, что жизнь все равно рано или поздно расставит все по местам», — написала пострадавшая.

Инцидент произошел в ночь на 10 января в Индонезии, в одном из баров на острове Бали. 27-летняя блогер и фотограф Карина Фадеева отдыхала с подругами. Она утверждает, что не вступала в конфликт с другими посетителями. Но в момент, когда их компания собиралась покинуть заведение, в девушку прилетел тяжелый предмет и она потеряла сознание. Позже установлено, что Карине в голову попал металлический настольный светильник, который кинула Гулсезим Алтайбекова. Последнюю после этого задержали.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360999/
просмотров: 625
Версия для печати
Материалы по теме
В КР блогеров, имеющих более 10 тысяч подписчиков, могут обязать платить налоги
У берегов Бали затонул паром: десятки человек числятся без вести пропавшими
На байке по острову: история Бегайым о жизни и учебе в IT на Бали
Бали погрузился во тьму: масштабный блэкаут парализовал остров
Если вы собрались на Бали: на острове для туристов вводятся правила и запреты
Тысячи туристов застряли на Бали из-за извержения вулкана Левотоби Лаки-Лаки
Стала верить в духов. Кыргызстанка о жизни и работе на Бали
Популярные новости
ГКНБ задержал сотрудника колонии и&nbsp;милиционера ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
Вирус Нипах у&nbsp;границ&nbsp;КР: пассажиров из&nbsp;Индии проверяют в&nbsp;усиленном режиме Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
ГКНБ разоблачил коррупционную схему с&nbsp;экскаватором на&nbsp;Иссык-Куле ГКНБ разоблачил коррупционную схему с экскаватором на Иссык-Куле
Бизнес
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
Тысячи фильмов и&nbsp;сериалов &laquo;Иви&raquo;&nbsp;&mdash; в&nbsp;одном приложении MegaTV от&nbsp;MEGA Тысячи фильмов и сериалов «Иви» — в одном приложении MegaTV от MEGA
7 февраля, суббота
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 7 февраля. Что подорожало больше всего Продуктовая корзина Бишкека на 7 февраля. Что подорожал...
13:43
Продление Профсоюзной через кладбище. Жителей Новопавловки смутили действия МТУ
13:24
На Бали казахстанскую модель Гулсезим Алтайбекову посадили в тюрьму после драки
13:19
Президент КР выразил соболезнования руководству Пакистана в связи с терактом
13:15
Садыр Жапаров встретился со своей первой учительницей