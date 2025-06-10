Кабмин против соблюдения гендерного представительства в своем составе

Кабинет министров выступил против соблюдения гендерного представительства в своем составе. Об этом стало известно на заседании парламентского комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту.

38 депутатов во главе с Камилой Талиевой инициировали поправки в конституционные законы «О Совете по делам правосудия», «О Верховном суде и местных судах», «О кабинете министров».

Законопроектом исключается норма конституционного Закона «О Совете по делам правосудия», предусматривающая соблюдение гендерного представительства при отборе судей только в те суды, которые имеют штатную численность пять и более единиц. При таком правовом регулировании судейский состав более чем в 20 местных судах, расположенных преимущественно в регионах, не соответствует требованиям минимального уровня гендерного представительства (не более 70 процентов лиц одного пола).

Отмечается, что гендерная непропорциональность состава судей в местных судах может быть исправлена председателем Верховного суда, обладающим, согласно законодательству, правом перевода (ротации) судей местных судов. В этой связи в конституционный Закон «О Верховном суде и местных судах» вносится дополнение, предусматривающее при осуществлении перевода (ротации) судей местных судов учет гендерного представительства (не более 70 процентов лиц одного пола) в данном суде.

Конституцинным законопроектом также предлагается включить требование о гендерном представительстве (не более 70 процентов лиц одного пола) при формировании членов кабинета министров.

Нардепы подчеркивают, что о необходимости введения требований по соблюдению гендерного представительства в органах государственной власти, местного самоуправления и других организациях, независимо от формы собственности, отмечено в Национальной стратегии по достижению гендерного равенства до 2030 года, утвержденной постановлением кабмина от 16 сентября 2022-го, Государственной программе по поддержке женского лидерства до 2030 года, утвержденной указом президента от 7 марта 2024-го, и в других программных и стратегических документах.

Депутат Гуля Кожокулова отметила, что кабмин дал отрицательное заключение предлагаемому законопроекту, и попросила назвать причину.

Заместитель постоянного представителя президента и кабмина в Жогорку Кенеше Эрнис Ашырбаев ответил, что в проекте конституционного закона не учтена специфика каждого государственного и муниципального органа.

«В некоторых случаях должности могут оставаться вакантными из-за недостаточной представленности кандидатов определенного пола, у которых наблюдается низкая заинтересованность. Это может привести к дефициту кадров в будущем», — сказал он.

В ответ Гуля Кожокулова попросила предоставить статистику о том, сколько женщин мэров, глав айыл окмоту, начальников РОВД и председателей судов в стране.

«У нас даже женщин главврачей не осталось, потому что одних мужчин только назначают. Читала ваши возражения и не понимаю, почему кабмин, не изучив глубоко причину, проблему, дает такое заключение? Прошу, чтобы на заседание парламента по этому вопросу пришли руководители, включая главу кабмина. С каждым годом все меньше женской представленности, в кабмине только одна женщина — министр просвещения — осталась», — добавила она.

Отметим, на сегодня из 22 членов кабмина только одна женщина.