Происшествия

Блогеры-вымогатели задержаны в Оше при получении $500

В Оше задержаны двое молодых людей, которые представлялись блогерами и вымогали деньги, угрожая публикацией компрометирующих видеозаписей. Об этом сообщили в УВД города.

С заявлением в милицию обратился 22-летний житель Оша. По его словам, неизвестные лица, назвавшиеся блогерами, потребовали у него деньги, угрожая распространить видео в социальных сетях.

По данным следствия, 10 февраля ночью в подземной парковке одного из домов на улице А.Шакирова подозреваемые подошли к заявителю, который находился в автомобиле со знакомой девушкой. Они заявили, что якобы зафиксировали на видео его «непристойное поведение» и потребовали 100 тысяч сомов за неразглашение записи.

Под угрозой публикации видеоматериала потерпевший перевел 50 тысяч сомов на счет в M-Bank. Оставшуюся сумму злоумышленники потребовали передать до 12 февраля, пригрозив выложить видео в интернет.

13 февраля в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Бандит» сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции Ошского ГУВД задержали подозреваемых при получении $500 наличными.

Возбуждено уголовное дело по статье 208 часть 2 (вымогательство) УК КР. В порядке статьи 96 УПК КР задержанные водворены в изолятор временного содержания.

Задержаны:

  • 21-летний житель Оша С.М., временно не работающий;
  • 24-летний житель Кара-Суйского района Ч. уулу Б..

Следствие проверяет их возможную причастность к аналогичным преступлениям.

В УВД Оша призвали граждан, пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по телефонам 102 или 0990957000.
