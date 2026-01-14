В КР блогеров, имеющих более 10 тысяч подписчиков, могут обязать платить налоги

В Кыргызстане блогеров, имеющих более 10 тысяч подписчиков и получающих доход от рекламы, могут обязать платить налоги. Об этом сообщил в соцсетях журналист Эламан Карымшаков, ссылаясь на письмо-ответ замминистра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марата Тагаева одному из делегатов курултая. Он прикрепил скриншот письма.

В нем указывается, что сейчас Минкультуры разрабатывает законопроект «О блогерах». Согласно документу, будет установлен госконтроль над их деятельностью.

В письме отмечено, что блогеров, которые имеют более 10 тысяч подписчиков и получающих доход от рекламы, могут обязать платить налоги.

Однако в пресс-службе министерства 24.kg сообщили, что законопроект еще дорабатывается. «Пока нельзя конкретно говорить, с каким числом подписчиков блогеры будут облагаться налогом. Поэтому говорить, что это будет 10 тысяч, пока рано. Скорее всего, к марту законопроект будет готов и вынесен на общественное обсуждение», — добавили там.