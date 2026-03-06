15:50
Общество

Вы начало воспитания, опора семьи. Мэрия Бишкека поздравила женщин с 8 Марта

Фото 24.kg

В спортивном комплексе «Жаштык Арена» мэрия Бишкека поздравила около 5 тысяч женщин с Международным женским днем. Среди гостей праздника присутствовала супруга главы государства Айгуль Жапарова. Журналисты 24.kg приняли участие в мероприятии.

Женщин поздравили мэр столицы Айбек Джунушалиев и министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев. Министр отметил, что только женщинам удается совмещать семью, работу и даже участие в политике.

«Сегодняшний день — это не только праздник, но и возможность осознать важную роль женщин в развитии страны, семье и на работе. Вы начало воспитания, опора семьи. Благодаря вашей мудрости, терпению и заботе укрепляется семья и развивается общество», — подчеркнул он.

Градоначальник заметил, что в городе проживают более 1,5 миллиона человек и большая часть из них женщины, а именно они во многом определяют развитие Бишкека. В 120 школах и детских садах работает более 12 тысяч преподавателей и воспитателей, а в здравоохранении столицы трудятся более 16 тысяч женщин. Айбек Джунушалиев также поблагодарил сотрудниц муниципальных предприятий «Тазалык» и «Бишкекзеленстрой» за ежедневную работу по благоустройству города.

На празднике выступили танцевальные коллективы, оперные и эстрадные исполнители Кыргызстана, а также гости из Казахстана. А открыла мероприятие известная певица Гульнара Тойгонбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364853/
просмотров: 351
