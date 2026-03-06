Вы начало воспитания, опора семьи. Мэрия Бишкека поздравила женщин с 8 Марта

В спортивном комплексе «Жаштык Арена» мэрия Бишкека поздравила около 5 тысяч женщин с Международным женским днем. Среди гостей праздника присутствовала супруга главы государства Айгуль Жапарова. Журналисты 24.kg приняли участие в мероприятии.

Женщин поздравили мэр столицы Айбек Джунушалиев и министр труда, социального обеспечения и миграции Канат Сагынбаев. Министр отметил, что только женщинам удается совмещать семью, работу и даже участие в политике.







Градоначальник заметил, что в городе проживают более 1,5 миллиона человек и большая часть из них женщины, а именно они во многом определяют развитие Бишкека. В 120 школах и детских садах работает более 12 тысяч преподавателей и воспитателей, а в здравоохранении столицы трудятся более 16 тысяч женщин. Айбек Джунушалиев также поблагодарил сотрудниц муниципальных предприятий «Тазалык» и «Бишкекзеленстрой» за ежедневную работу по благоустройству города.