24.kg поздравляет кыргызстанцев со светлым праздником Пасхи

Сегодня православные Кыргызстана отмечают один из самых главных праздников — Светлую Пасху.

Для нашей страны этот день давно стал доброй семейной традицией, которая объединяет людей самых разных взглядов. У нас в Кыргызстане всегда ценилось умение жить в мире, ходить друг к другу в гости и делиться теплом, независимо от веры или происхождения.

Пасха — это прежде всего праздник весны и надежды на лучшее. Пусть в ваших домах сегодня будет уютно, пахнет свежей выпечкой, а рядом будут близкие и друзья! Это прекрасное время, чтобы оставить в прошлом старые обиды, просто поговорить по душам и пожелать друг другу добра.

Желаем вам простого человеческого счастья, крепкого здоровья и спокойствия на душе! Пусть весна принесет в ваши семьи достаток, а на нашу землю — мир и благополучие.

Со светлым праздником!