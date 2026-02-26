19:46
Общество

У молодежного движения Кыргызстана появился офис в арене «Жаштык»

Сегодня на арене «Жаштык» в Бишкеке состоялась торжественная церемония передачи офисного помещения молодежному движению Кыргызстана, сообщили в пресс-службе мэрии.

Муниципалитет предоставил молодежной организации офис в новом здании арены «Жаштык» для осуществления ее деятельности и реализации инициатив, направленных на развитие молодежной политики.

В мероприятии приняли участие мэр города Айбек Джунушалиев, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Марат Тагаев, вице-спикер Жогорку Кенеша Болот Ибрагимов, а также депутаты парламента.

Глава столицы поздравил представителей движения с получением нового офисного пространства и подчеркнул значимость поддержки молодежных инициатив со стороны органов местного самоуправления.

Председатель молодежного движения Жакшылык Бекназаров представил презентацию о результатах деятельности организации и планах на ближайший период.

Айбек Джунушалиев подчеркнул, что со стороны мэрии и в дальнейшем будет оказываться всесторонняя организационная и институциональная поддержка молодежных инициатив.
