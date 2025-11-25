16:19
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.11
Общество

В Бишкеке повышают информированность молодежи о профилактике всех форм насилия

Национальное агентство по делам религий и межэтнических взаимодействий при президенте КР при поддержке Программного офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Бишкеке и молодежной организации IDEA 26 ноября проводит мероприятие по теме «Молодежь против насилия».

Оно направлено на повышение осведомленности студентов о правах человека, профилактике всех форм насилия, цифровой безопасности и основных принципах концепции «Кыргыз жараны».

Инициатива объединяет усилия государственных органов, молодежных организаций, межконфессиональных и межэтнических групп, а также международных партнеров для совместной работы над формированием безопасной, инклюзивной и уважительной среды для всех молодых людей страны. Мероприятие способствует укреплению социальной сплоченности, развитию лидерских навыков и формированию активной гражданской позиции у молодежи.

Отмечается, что молодежь Кыргызстана играет ключевую роль в укреплении устойчивого и безопасного
общества.

«В условиях усиливающихся вызовов — от гендерного и цифрового насилия до роста
дискриминационных практик и распространения стереотипов — особенно важно создавать
пространства, где молодые люди могут развивать критическое мышление, формировать
уважительное отношение к многообразию, укреплять межконфессиональное взаимопонимание
в рамках государственной политики в религиозной сфере и совместно искать решения
социальных проблем», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352194/
просмотров: 267
Версия для печати
Материалы по теме
Три смерти в 2025 году: исследование показало масштаб насилия в школах КР
Искусственный интеллект способствует цифровому насилию в отношении женщин
Разработано мобильное приложение для женщин, столкнувшихся с насилием
Рэкет и буллинг — часто проявляемые формы насилия в школах Кыргызстана
Глава кабмина поздравил граждан Кыргызстана с Днем молодежи
Кыргызстанок насильно удерживали в Шымкенте. Полиция РК проверяет информацию
Латвия выходит из Стамбульской конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин
Почти каждый третий ребенок в Европе и ЦА подвергается физическим наказаниям
Каждый третий медик в Европе страдает от депрессии или тревожности — ВОЗ
В школах и детсадах Кыргызстана проводят исследование по насилию и защите детей
Популярные новости
Рост ОРВИ. Когда в&nbsp;школах Кыргызстана могут ввести карантин Рост ОРВИ. Когда в школах Кыргызстана могут ввести карантин
В&nbsp;Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 ноября В Бишкеке ночью ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 24-26 ноября
Заседание ОДКБ в&nbsp;Бишкеке. Школы и&nbsp;вузы временно переведут на&nbsp;онлайн&nbsp;&mdash; МВД Заседание ОДКБ в Бишкеке. Школы и вузы временно переведут на онлайн — МВД
Сократить количество аптек в&nbsp;Кыргызстане предлагает глава Минздрава Сократить количество аптек в Кыргызстане предлагает глава Минздрава
Бизнес
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
25 ноября, вторник
16:06
Минтруда КР предлагает новый стандарт предоставления протезов нуждающимся Минтруда КР предлагает новый стандарт предоставления пр...
15:56
Эдиль Байсалов: Нас не надо заставлять учить русский — мы и так его любим
15:51
Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
15:36
В городе Ош крупной улице присвоили имя Абая Кунанбаева
15:28
Начался эпидсезон гриппа. Рекомендации медиков