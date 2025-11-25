В Бишкеке повышают информированность молодежи о профилактике всех форм насилия

Национальное агентство по делам религий и межэтнических взаимодействий при президенте КР при поддержке Программного офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Бишкеке и молодежной организации IDEA 26 ноября проводит мероприятие по теме «Молодежь против насилия».
Оно направлено на повышение осведомленности студентов о правах человека, профилактике всех форм насилия, цифровой безопасности и основных принципах концепции «Кыргыз жараны».
Инициатива объединяет усилия государственных органов, молодежных организаций, межконфессиональных и межэтнических групп, а также международных партнеров для совместной работы над формированием безопасной, инклюзивной и уважительной среды для всех молодых людей страны. Мероприятие способствует укреплению социальной сплоченности, развитию лидерских навыков и формированию активной гражданской позиции у молодежи.
Отмечается, что молодежь Кыргызстана играет ключевую роль в укреплении устойчивого и безопасного
общества.
«В условиях усиливающихся вызовов — от гендерного и цифрового насилия до роста
дискриминационных практик и распространения стереотипов — особенно важно создавать
пространства, где молодые люди могут развивать критическое мышление, формировать
уважительное отношение к многообразию, укреплять межконфессиональное взаимопонимание
в рамках государственной политики в религиозной сфере и совместно искать решения
социальных проблем», — говорится в сообщении.