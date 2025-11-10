Глава кабмина поздравил граждан Кыргызстана с Днем молодежи

Председатель кабинета министров — руководитель администрации президента Адылбек Касымалиев поздравил граждан Кыргызстана с Днем молодежи.

Он отметил, что мероприятия в рамках Национальной стратегии развития молодежи на 2023-2030 годы в сочетании с инициативой и талантом молодежи способствуют достижению значительных успехов в образовании, трудоустройстве и участии молодого поколения в общественной жизни.

«Молодежь КР проявляет себя не только в стенах отечественных вузов. Десятки наших студентов успешно обучаются в Гарварде, Йельском и Принстонском университетах, Массачусетском технологическом институте, а также в ведущих университетах Европы.

В последние годы в республике высокими темпами развивается жилищное строительство, что способствует доступности жилья и для молодежи.

Создание рабочих мест является одним из приоритетных направлений государственной политики. Благодаря усилиям государства в стране появилось множество новых рабочих мест в сферах информационных технологий, строительства, промышленности, сельского хозяйства и туризма», — говорится в сообщении.

Глава кабмина отметил, что молодежь Кыргызстана добивается впечатляющих успехов на международных спортивных и интеллектуальных аренах, доказывая, что наш народ сочетает в себе силу духа, физическую мощь и высокий интеллект.

«КР занимает лидирующие позиции в мире по борьбе, а наши юноши вновь доказывают, что в кок-бору нам нет равных.

Тот факт, что наши молодые интеллектуалы одерживают многочисленные победы на международных олимпиадах по математике, физике, информатике и в дебатах, свидетельствует о высоком потенциале кыргызской молодежи. В эпоху технотрона она не только уверенно осваивает современные технологии, но и создает их новые модели, открывает инновации, способные преобразить структуру экономики страны.

Отмеченные достижения, безусловно, не могут в полной мере отразить весь ваш потенциал. От вас — нынешних школьников и студентов, молодых специалистов — зависит будущее нашей республики. Нашему народу предстоит пройти еще немало рубежей, преодолеть множество препятствий. Сегодня Кыргызстан уверенно движется по пути экономического возрождения, и наша общая задача — не снижать темпы, а, наоборот, приумножать усилия. Переходя от этапа индустриализации к постиндустриальному развитию, мы продолжаем прославлять великое наследие ак илбирса.

Понимая, что «каждый сам кузнец своего счастья», каждый молодой человек, выбрав правильную профессию, став квалифицированным специалистом и всесторонне развитой личностью, будет не только надежной поддержкой для своих родных и близких, но и крепкой опорой для своего народа и родины», — резюмировал он.