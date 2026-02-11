В КР реализуют программу по привлечению молодых специалистов к трудоустройству

Министерство труда, социального обеспечения и миграции совместно с Всемирным банком реализует программу «Молодежная стажировка», которая позволяет работодателям привлекать молодых специалистов от 16 до 35 лет.

Сообщается, что молодые люди проходят краткосрочное обучение, после чего направляются на стажировку в организации и на предприятия различных секторов экономики — частного, государственного и муниципального.

Работодателям это дает несколько преимуществ:

● возможность воспитать молодых специалистов под конкретные задачи организации;

● снижение затрат на поиск и адаптацию персонала;

● доступ к мотивированной молодежи с уже сформированными базовыми навыками;

● шанс оценить стажеров до их официального трудоустройства.

Стоит отметить, что стажерам государство оплачивает стипендию в период стажировки в 8,6 тысячи сомов в месяц, а на период обучения также предусмотрена стипендия для будущего работника.

Программа действует в 30 пилотных городах и районах Кыргызстана. Работодатели, желающие принять участие, могут обратиться в местные службы содействия занятости для подачи заявки и получения подробной информации о порядке участия. Заявку также можно оформить онлайн.

Проект нацелен на развитие профессиональных навыков молодежи, поддержку занятости и укрепление локального рынка труда, обеспечивая взаимовыгодное сотрудничество между работодателями и молодыми специалистами.