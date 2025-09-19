12:36
Общество

В Бишкеке пройдет фестиваль технологий и инноваций Urban Night Fest 2025

В Кыргызском театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 20 сентября состоится фестиваль Urban Night Fest Bishkek 2025, который объединит молодежь, предпринимателей и активных горожан вокруг идей устойчивого развития, современных технологий и креативной экономики. Об этом сообщили организаторы.

Участие бесплатное по предварительной регистрации по ссылке.

Фестиваль начнется в 12.00 с интерактивного городского квеста «Урбан Квест», в котором участники смогут взглянуть на привычные объекты Бишкека под новым углом, исследуя вопросы урбанистики, культуры и инклюзивного дизайна. Основная программа начнется в 14.00 в здании театра.

На площадке гостей ждут живая музыка, ярмарка, фотозоны, VR-станции и хабы инноваций. Специальными гостями открытия станут Аккыз, Ramazan и Azami, а также выступят артисты Руслан Айдар, Айжамал Бектен (Жама), Айыма Айылчиева и DJ Айбек. Хедлайнером фестиваля станет режиссер-документалист и автор подкаста «Замандас» Канат Бейсекеев.

Официальная часть пройдет в Малахитовом зале театра, где со вступительными речами выступят представители Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики, посольства США в КР, Консульства США в Алматы, «IDEA Центральная Азия» и MoveGreen.

Программа включает панельные дискуссии о транспорте и мобильности, устойчивом городском дизайне, зеленых технологиях, а также о роли креативной экономики. Для гостей будут работать арт-пространства, мастерские ручной работы, интерактивная карта Бишкека от IDEA CA и обучающие сессии от Peace Corps и EducationUSA по подготовке резюме, написанию эссе, прохождению интервью и карьерным возможностям в сфере IT и стартапов.

Фестиваль завершится диджей-сетом, викториной с призами и неформальным общением.

Urban Night Fest Bishkek 2025 является частью каравана «Урбан Фестивалей» по Центральной Азии и проходит в рамках программы Go Viral, реализуемой «IDEA Центральная Азия» при поддержке Дипломатической миссии США в Казахстане.
