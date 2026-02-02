В Кыргызстане на молодежную политику из бюджета начали выделять больше денег

В Кыргызстане увеличилось финансирование, направленное на развитие молодежи. Об этом сообщил заместитель министра культуры, информации и молодежной политики Марат Тагаев на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи.

По его словам, ранее бюджет составлял 4 миллиона сомов, сейчас — 50 миллионов сомов.

Кроме этого, ведомство финансирует молодежные проекты через государственный социальный заказ.

«Начиная с 2023 года проводится конкурс среди молодежных организаций. Отбираем лучшие проекты, финансируем до 1 миллиона сомов. В 2025 году было поддержано 11 проектов на 10 миллионов сомов», — сказал замминистра.

Читайте по теме Дастан Бекешев: Молодежь лишают права учиться из-за высокой стоимости контракта

Марат Тагаев отметил, что понятие о молодежном движении Кыргызстана было включено в законодательство и в 2024 году организация провела свой первый курултай. На сегодня по стране насчитывается 86 представительств молодежного движения КР, были созданы молодежные советы при органах местного самоуправления. По словам замминистра, представители этого движения при поддержке Минкультуры проводят различные мероприятия и осуществляют ряд проектов.

В своем докладе Марат Тагаев напомнил, что в стране была принята концепция молодежной политики на 2020-2030 годы, в рамках которой проводится ряд мероприятий — расширение потенциала молодежи, возможностей трудоустройства, укрепление образования и развития.

По словам замминистра, раз в два года проводится национальное исследование «Индекс благополучия и развития молодежи Кыргызстана». В последний раз оно было проведено в 2025 году, в январе 2026-го были представлены результаты.

Он также подробно рассказал депутатам, какие конкурсы проводятся среди молодежи, в каких проектах, как национальных, так и международных, участвуют молодые кыргызстанцы и какой вклад вносят в различные отрасли.

На 2025 год в Кыргызстане насчитывалось 2 миллиона 519 тысяч граждан в возрасте от 14 до 35 лет.