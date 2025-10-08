Регистрация на ОРТ для зимнего приема в вузы Кыргызстана начнется 15 октября

Регистрация на Общереспубликанское тестирование (ОРТ) для зимнего приема в вузы Кыргызстана начнется 15 октября. Об этом сообщило Министерство просвещения.

По его данным, регистрация проводится онлайн до 30 октября через районные/городские отделы образования на электронной платформе Центра оценки в образовании и методов обучения.

Прием осуществляется только на контрактную форму обучения.

К регистрации на ОРТ (для зимнего приема) допускаются лица, имеющие на руках аттестаты о среднем общем образовании или дипломы о среднем профессиональном образовании.

Гражданам, проживающим за пределами Кыргызской Республики, необходимо пройти регистрацию не позднее чем за один день до тестирования.

Можно ознакомиться с инструкцией и посмотреть видеоролик по заполнению онлайн-формы для регистрации на сайте https://testing.kg/videolessons.

ОРТ для зимнего приема ориентировочно пройдет с 20 по 23 ноября 2025 года.

Для поступления в вузы КР обязательно наличие результатов основного теста ОРТ и теста по государственному языку.