Российские вузы приглашают выпускников из Кыргызстана на вступительные испытания. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По его данным, поступить можно на 2025/26 учебный год в Национальный исследовательский Томский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Сибирский государственный университет путей сообщения.

Приемные комиссии работают в Бишкеке на базе Республиканской библиотеки для детей и молодежи имени Касымалы Баялинова.

Информацию о графике приема, формате вступительных испытаний и перечне необходимых документов можно получить по телефонам, опубликованным на сайте министерства.