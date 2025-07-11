Сибирский университет предлагает абитуриентам из Кыргызстана бюджетные места

Сибирский государственный медицинский университет будет принимать абитуриентов онлайн до 20 июля 2025 года. Об этом сообщает Министерство просвещения КР.

По его данным, вступительные экзамены на бюджетные места будут проводиться до 25 июля, согласование на зачисление — до 12.00 (по московскому времени) 4 августа.

Предоставлять оригиналы документов об образовании не нужно, достаточно заявления о согласии на поступление, которое можно подать только в один российский университет.

Подать документы через личный кабинет можно по этой ссылке.