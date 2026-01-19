Шавкат Мирзиеев принял приглашение Трампа стать соучредителем «Совета мира»

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев получил официальное приглашение от президента США Дональда Трампа присоединиться к новой международной инициативе по укреплению безопасности на Ближнем Востоке. Узбекистану предложено войти в состав «Совета мира» в статусе государства-учредителя, пишет Podrobno.uz.

Проект базируется на Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, представленном в сентябре 2025 года. Инициатива уже получила международное признание и была закреплена резолюцией Совбеза ООН № 2803 от 17 ноября 2025 года.

Создаваемая структура призвана объединить страны, готовые взять на себя ответственность за долгосрочную стабильность и мирное развитие региона. Совет станет ключевой платформой для мониторинга обязательств и мобилизации ресурсов для восстановления пострадавших территорий.

Шавкат Мирзиеев в ответном письме подтвердил готовность Узбекистана выступить соучредителем организации. Глава государства подчеркнул, что Ташкент видит в этом проекте важный шаг к прекращению многолетних конфликтов и установлению прочного мира на огромном пространстве Ближнего Востока.