Происшествия

В Вирджинии енот разбил бутылки вина в магазине и уснул пьяным в туалете

В Вирджинии енот разбил бутылки в винном магазине и уснул пьяным в туалете, сообщает Associated Press.

Отмечается, что в магазине спиртных напитков в Ашленде на следующее утро после «черной пятницы» обнаружили следы дебоша — разбитые бутылки и разлитый по полу алкоголь. Виновником происшествия оказался «очень пьяный енот», которого нашли уснувшим в туалете.

Зверька отвезли в приют службы по контролю за животными округа Гановер, чтобы, как пошутили в приюте, «бандит в маске» протрезвел перед допросом.

«После нескольких часов сна и при отсутствии признаков травмы (кроме, может быть, похмелья и неправильного жизненного выбора) он благополучно выпущен обратно в дикую природу, надеемся, выучив, что взлом с проникновением — это не выход», — написали сотрудники приюта.

В службе по контролю предполагают, что енот ходил по крыше и провалился в магазин, где устроил «настоящее безобразие и выпил все подряд».
