Атака на Иран. Армия Узбекистана перешла на усиление

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев провел совещание по развитию Вооруженных сил страны. Он заслушал доклад министра обороны о боевой подготовке и оснащении войск. Верховный главнокомандующий отметил, что нужно широко применять современные технологии, включая беспилотные системы, сообщает пресс-служба главы государства.

На фоне обострения обстановки на Ближнем Востоке поручено:

повысить уровень боевой готовности;

ускорить оснащение современным вооружением;

активно внедрять беспилотные системы;

расширить использование цифровых технологий в армии.

«В условиях нестабильной международной обстановки, когда военные действия в отдельных регионах приводят к серьезным гуманитарным и экономическим последствиям, особое значение приобретает укрепление обороноспособности страны и обеспечение ее безопасности», — указано в сообщении.

Министр обороны Узбекистана доложил о работе по повышению боевой готовности войск, оперативной подготовке частей и подразделений, их оснащению современными вооружением и техникой, а также развитию инфраструктуры военно-административных секторов.

Напомним, все силовые ведомства Казахстана также переведены на круглосуточный режим работы. Решение принято в связи с обострением ситуации вокруг Ирана.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Тегеран в ответ атаковал Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. В первые часы атаки погибли несколько высокопоставленных иранских чиновников и военных. После первых ударов заявление о начале военной операции «Эпическая ярость» сделал американский президент Дональд Трамп.

Верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи убит, как и около десяти высокопоставленных чиновников Тегерана. Новым верховным лидером Ирана стал сын убитого аятоллы Моджтаба Хаменеи.

Эскалация напряженности в регионе сохраняется.