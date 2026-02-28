Атака на Иран. Силовики Казахстана переведены на круглосуточный режим работы

Все силовые ведомства Казахстана переведены на круглосуточный режим работы. Решение принято в связи с обострением ситуации вокруг Ирана, сообщил пресс-секретарь президента РК Айбек Смадияров.

По его словам, Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета безопасности Гизату Нурдаулетову совместно с руководителями силовых ведомств и профильных министерств представить разработанный план принятия экстренных мер с учетом обострения ситуации вокруг Ирана и возможного появления признаков угроз стабильной обстановке в Казахстане.

По поручению главы государства все силовые ведомства уже переведены на круглосуточный режим работы. В правительстве под кураторством Министерства иностранных дел приступила к работе специальная мониторинговая группа. Акимам регионов поручено предусмотреть меры с учетом складывающейся на Ближнем Востоке ситуации.

Напомним, сегодня Израиль начал наносить ракетные удары по Ирану, назвав это «превентивной атакой». В Вашингтоне подтвердили информацию и отметили, что это совместная израильско-американская операция. Она получила название «Рык льва».

В ответ Тегеран запустил баллистические ракеты по военным базам США, расположенным в шести странах Персидского залива.