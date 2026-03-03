Кыргызстан начал работу по эвакуации граждан КР из стран Ближнего Востока

Министерство иностранных дел КР по поручению президента Садыра Жапарова ведет переговоры с рядом стран Ближнего Востока по согласованию эвакуационных рейсов для граждан Кыргызстана.
Речь идет о взаимодействии с властями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.
Министерство держит вопрос на постоянном контроле и сообщит дополнительно об итогах переговоров.
МИД рекомендует гражданам, находящимся на территории государств Ближнего Востока проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, строго соблюдать требования местных властей и правоохранительных органов по обеспечению безопасности, постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактные данные дипломатических представительств, а также следить за официальными сообщениями.
По данным МИД КР, по состоянию на 2 марта в странах Ближнего Востока находятся около 22 тысяч граждан Кыргызской Республики.
Из них порядка 6 тысяч — в Саудовской Аравии (в основном это паломники, совершающие умру), около 10 тысяч — в Объединенных Арабских Эмиратах. Остальные граждане пребывают в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Омане, Израиле и других государствах региона.