Общество
Сюжет: Атака на Иран

Кыргызстан начал работу по эвакуации граждан КР из стран Ближнего Востока

Министерство иностранных дел КР по поручению президента Садыра Жапарова ведет переговоры с рядом стран Ближнего Востока по согласованию эвакуационных рейсов для граждан Кыргызстана.

Речь идет о взаимодействии с властями Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Омана.

Министерство держит вопрос на постоянном контроле и сообщит дополнительно об итогах переговоров.

МИД рекомендует гражданам, находящимся на территории государств Ближнего Востока проявлять повышенную бдительность, избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов, строго соблюдать требования местных властей и правоохранительных органов по обеспечению безопасности, постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и контактные данные дипломатических представительств, а также следить за официальными сообщениями.

 

По данным МИД КР, по состоянию на 2 марта в странах Ближнего Востока находятся около 22 тысяч граждан Кыргызской Республики.

Из них порядка 6 тысяч — в Саудовской Аравии (в основном это паломники, совершающие умру), около 10 тысяч — в Объединенных Арабских Эмиратах. Остальные граждане пребывают в Кувейте, Бахрейне, Катаре, Омане, Израиле и других государствах региона.
