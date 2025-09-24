15:18
USD 87.45
EUR 103.22
RUB 1.05
Общество

Теперь в приложении «Мой город» можно найти эвакуированный автомобиль

Фото пресс-службы мэрии

В мобильном приложении «Мой город» теперь пользователи могут в режиме реального времени отслеживать информацию об эвакуированном транспорте, припаркованном в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Это дает жителям:

  • мгновенный поиск местонахождения машины;
  • отображение адреса специализированной стоянки на карте;
  • доступ к контактной информации службы эвакуации.

Чтобы найти авто, в разделе «Эвакуация» нужно ввести госномер автомобиля, приложение отобразит его текущее местоположение и стоянку.

Функция уже работает в обновленных версиях приложения для iOS и Android. Для того чтобы воспользоваться сервисом, установите последнюю версию «Мой город».

Отмечается, что нововведение повысит прозрачность работы городских служб для более удобного взаимодействия граждан с муниципальными органами.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344730/
просмотров: 355
Версия для печати
Материалы по теме
В «Дордой Плазе» сработала пожарная сигнализация, посетителей эвакуировали
В Пекине из-за сильных дождей эвакуировали свыше 80 тысяч человек
Зона конфликта. МИД провел эвакуацию еще одной группы кыргызстанцев из Ирана
Из-за повышения уровня воды в озере Такыр-Тор эвакуировали 782 человека
МИД: Обращений от кыргызстанцев об эвакуации из ОАЭ и Ирана не поступало
Обострение на Ближнем Востоке. МИД КР провел эвакуацию 28 соотечественников
Обострение на Ближнем Востоке. Туркменистан обеспечил транзит кыргызстанцам
Обострение. США частично эвакуируют посольство в Ираке из-за опасности в регионе
Селу Кызыл-Ой Алайского района угрожает оползень, жители эвакуированы
Из аэропорта «Манас» и торгового центра эвакуируют людей
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Во&nbsp;сколько обойдется тонна угля к&nbsp;зиме кыргызстанцам? Во сколько обойдется тонна угля к зиме кыргызстанцам?
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Соседи пожаловались на&nbsp;супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в&nbsp;подъезде Соседи пожаловались на супругу Алмазбека Атамбаева: оставила мусор в подъезде
Бизнес
Тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников
Путевка в&nbsp;Абу-Даби на&nbsp;концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя Путевка в Абу-Даби на концерт Энрике Иглесиаса нашла своего победителя
МПЦ и&nbsp;Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей МПЦ и Alipay+ планируют запустить взаимный прием QR-платежей
В&nbsp;КРСУ стартовал II&nbsp;Российско-Кыргызский образовательный форум В КРСУ стартовал II Российско-Кыргызский образовательный форум
24 сентября, среда
14:56
Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для бюджетников Тариф «Мамлекеттик» от MEGA: выгодные условия связи для...
14:52
Запрет работы в частных клиниках. Законопроект одобрен в третьем чтении
14:52
Кыргызстанец Муртазали Магомедов выиграл контракт с UFC
14:46
В Бишкеке открыт литературный центр тюркоязычных народов
14:40
На КПП «Чалдовар» выявлена устойчивая коррупционная схема, задержаны чиновники