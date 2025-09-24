Теперь в приложении «Мой город» можно найти эвакуированный автомобиль

В мобильном приложении «Мой город» теперь пользователи могут в режиме реального времени отслеживать информацию об эвакуированном транспорте, припаркованном в неположенном месте. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Это дает жителям:

мгновенный поиск местонахождения машины;

отображение адреса специализированной стоянки на карте;

доступ к контактной информации службы эвакуации.

Чтобы найти авто, в разделе «Эвакуация» нужно ввести госномер автомобиля, приложение отобразит его текущее местоположение и стоянку.

Функция уже работает в обновленных версиях приложения для iOS и Android. Для того чтобы воспользоваться сервисом, установите последнюю версию «Мой город».

Отмечается, что нововведение повысит прозрачность работы городских служб для более удобного взаимодействия граждан с муниципальными органами.