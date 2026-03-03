03:59
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

Кыргызстан принимает участие в Международной туристической выставке ITB Berlin

3-4 марта в Берлине проходит Международная туристическая выставка ITB Berlin 2026 — одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных площадок в сфере туризма. Об этом сообщает Минэкономики.

По его данным, в рамках выставки состоялась официальная церемония открытия национального стенда Кыргызской Республики.

«Стенд на выставке ITB Berlin 2026 организовали департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции и ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» при содействии посольства КР в Федеративной Республике Германия. В его работе принимают участие представители 11 туристических компаний, 4 дестинаций, а также Кыргызская ассоциация туроператоров (КАТО). В рамках выставки запланировано проведение B2B-встреч, презентаций туристического потенциала КР, а также мероприятий, посвященных предстоящему проведению Всемирных игр кочевников и международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова», — говорится в сообщении.

Участие Кыргызстана в ITB Berlin 2026 направлено на продвижение национального туристического продукта, расширение международного сотрудничества и укрепление позиций страны на мировом рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364401/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Блогер проекта «Я Коннор», путешествующий на Lamborghini-кемпере, посетил Бишкек
Жители Каракола просят власти придать городу особый туристический статус
Кабмин утвердил меморандум о сотрудничестве с Пакистаном в сфере туризма
Кыргызстан — лидер по числу визитов узбекистанцев в январе 2026 года
Вероятность увидеть снежного барса во время тура в КР достигает 90 процентов
Блогеры Sary Kyz и Argen Sigma будут помогать чиновникам развивать туризм в КР
Бизнес на сказке: опыт Лапландии и путь кыргызской юрты к мировому бренду
Кыргызстан намерен привлекать мировые гостиничные сети в регионы
Известный тревел-блогер Camperghini отправится в путешествие по Кыргызстану
Кыргызстан станет «торговыми воротами» для товаров из Таджикистана в ЕАЭС и ЕС
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Запрет на&nbsp;выезд из&nbsp;Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей Запрет на выезд из Кыргызстана: разъяснение Службы судебных исполнителей
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
4 марта, среда
00:20
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
3 марта, вторник
23:56
Стало известно, как Айсулуу Тыныбекова назвала новорожденного сына
23:39
Apple представила новинки — бюджетный телефон iPhone 17e и планшет iPad Air
23:14
Эскалация на Ближнем Востоке. Граждане КР могут покинуть Иран через Туркменистан
23:01
Габриэла Попеску назначена главой Microsoft в Румынии, Молдове и странах ЦА
22:43
Кыргызстан принимает участие в Международной туристической выставке ITB Berlin