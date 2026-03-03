Кыргызстан принимает участие в Международной туристической выставке ITB Berlin

3-4 марта в Берлине проходит Международная туристическая выставка ITB Berlin 2026 — одна из крупнейших и наиболее авторитетных международных площадок в сфере туризма. Об этом сообщает Минэкономики.

По его данным, в рамках выставки состоялась официальная церемония открытия национального стенда Кыргызской Республики.

«Стенд на выставке ITB Berlin 2026 организовали департамент туризма при Министерстве экономики и коммерции и ОАО «Фонд поддержки развития туризма в Кыргызской Республике» при содействии посольства КР в Федеративной Республике Германия. В его работе принимают участие представители 11 туристических компаний, 4 дестинаций, а также Кыргызская ассоциация туроператоров (КАТО). В рамках выставки запланировано проведение B2B-встреч, презентаций туристического потенциала КР, а также мероприятий, посвященных предстоящему проведению Всемирных игр кочевников и международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова», — говорится в сообщении.

Участие Кыргызстана в ITB Berlin 2026 направлено на продвижение национального туристического продукта, расширение международного сотрудничества и укрепление позиций страны на мировом рынке.