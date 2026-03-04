Урны-невидимки: почему в Бишкеке они исчезают с остановок и улиц

Мусорные урны на улицах Бишкека — это не просто металлические ящики. Они помогают поддерживать порядок в городе. Их установкой и обслуживанием занимается муниципальное предприятие «Тазалык». Но столичные жители все чаще замечают, что урн стало меньше.

Карта чистоты: сколько урн сегодня обслуживают районы Бишкека По данным мэрии, в городе более 2 тысячи 300 урн. Их установили в парках, скверах, на остановках и вдоль центральных улиц — там, где больше всего людей.

По районам ситуация выглядит так:

Октябрьский — около 850 урн;

Ленинский — 218 урн;

Первомайский — 665 урн;

Свердловский — 630 урн.

Сотрудники «Тазалыка» ежедневно следят за их состоянием и вывозят мусор.

Фото 24.kg. Урны на перекрестках встречаются довольно редко

Тем не менее многие считают, что такого количества урн недостаточно.

Километр без шанса: почему горожанам приходится носить мусор в сумках На оживленной улице Байтика Баатыра на остановках вместо двух урн теперь только одна. Подобная ситуация и в других местах. На отрезке от улицы Кулатова до улицы Боконбаева, это примерно один километр, можно увидеть всего две урны. Похожая ситуация практически везде. Поэтому если в руке оказалась обертка от сэндвича или мороженого, то нести ее придется достаточно далеко или убрать в сумку.

Когда до ближайшей урны далеко, не все готовы нести мусор. В итоге бутылки, упаковки и пакеты зачастую оказываются на земле, газонах, в арыках.

Горожане задаются вопросом: это экономия ресурсов или просто невнимание к проблеме? Ведь собрать мусор из урн проще, чем сметать по всему тротуару.

Во время дождя или полива вода вновь вынесет мусор из арыков обратно на улицы.

Фото 24.kg. Мусор из арыков с водой вновь попадает на тротуары

Получается замкнутый круг: хоть мусор и убирают, но он вновь появляется.

Урны убрали и что дальше? Летом проблема становится особенно заметной. В парках и на бульварах немногочисленные урны быстро заполняются бутылками и упаковками. Мусор скапливается рядом.

Часть урн в городе демонтировали. Некоторые повредили в результате ДТП, их не всегда восстанавливают. В мэрии сообщили, что точного учета демонтированных урн нет. Обычно их ремонтируют и устанавливают в других местах, поэтому отдельной статистики нет.

Парадокс от «Тазалыка»: поможет ли отсутствие урн в борьбе со свалками Директор предприятия «Тазалык» Жолдош Чуштуков пояснил, что урны в городе есть, но они предназначены для мелкого мусора — окурков и фантиков. По его словам, некоторые жители выбрасывают в них бытовые отходы пакетами, из-за чего они быстро заполняются.

У нас в городе много мусорных урн. Но мы заметили: где они находятся, там вокруг собирается мусор, особенно летом. Жолдош Чуштуков

Ранее урны устанавливали через каждые 50 метров, сейчас расстояние увеличили. Но на перекрестках и остановках они по-прежнему есть«, — подчеркивает глава «Тазалыка».

По наблюдениям работников предприятия, после демонтажа урн в некоторых местах стихийные свалки исчезли. На новых территориях, присоединенных к городу, урны продолжают устанавливать.

Жолдош Чуштуков пояснил: если жители укажут конкретные участки, где урны необходимы, предприятие готово рассмотреть предложения.

Общий вклад: как штрафы и сознательность могут изменить облик столицы Большинство горожан уверены, что проблему надо решать комплексно. Устанавливать дополнительные урны там, где это необходимо. Регулярно чистить их. Проводить разъяснительную работу с жителями. Усилить контроль и применять штрафы за выброс мусора в неположенных местах. Также важно чаще очищать арыки, чтобы отходы не возвращались на улицы.

Фото 24.kg. На большинстве остановок осталась только одна урна

Мусорная урна — это часть системы, которая влияет на здоровье, внешний вид и комфорт города. Но одной работы коммунальных служб недостаточно. Если одни стараются поддерживать порядок, а другие продолжают выбрасывать мусор в арыки и на тротуары, проблема останется.