Общество

Урны-невидимки: почему в Бишкеке они исчезают с остановок и улиц

Фото 24.kg

Мусорные урны на улицах Бишкека — это не просто металлические ящики. Они помогают поддерживать порядок в городе. Их установкой и обслуживанием занимается муниципальное предприятие «Тазалык». Но столичные жители все чаще замечают, что урн стало меньше.

Карта чистоты: сколько урн сегодня обслуживают районы Бишкека

По данным мэрии, в городе более 2 тысячи 300 урн. Их установили в парках, скверах, на остановках и вдоль центральных улиц — там, где больше всего людей.

По районам ситуация выглядит так:

  • Октябрьский — около 850 урн;
  • Ленинский — 218 урн;
  • Первомайский — 665 урн;
  • Свердловский — 630 урн.

Сотрудники «Тазалыка» ежедневно следят за их состоянием и вывозят мусор.

24.kg
Фото 24.kg. Урны на перекрестках встречаются довольно редко
Тем не менее многие считают, что такого количества урн недостаточно.

Километр без шанса: почему горожанам приходится носить мусор в сумках

На оживленной улице Байтика Баатыра на остановках вместо двух урн теперь только одна. Подобная ситуация и в других местах. На отрезке от улицы Кулатова до улицы Боконбаева, это примерно один километр, можно увидеть всего две урны. Похожая ситуация практически везде. Поэтому если в руке оказалась обертка от сэндвича или мороженого, то нести ее придется достаточно далеко или убрать в сумку.

Когда до ближайшей урны далеко, не все готовы нести мусор. В итоге бутылки, упаковки и пакеты зачастую оказываются на земле, газонах, в арыках.

Горожане задаются вопросом: это экономия ресурсов или просто невнимание к проблеме? Ведь собрать мусор из урн проще, чем сметать по всему тротуару.

Во время дождя или полива вода вновь вынесет мусор из арыков обратно на улицы.

24.kg
Фото 24.kg. Мусор из арыков с водой вновь попадает на тротуары
Получается замкнутый круг: хоть мусор и убирают, но он вновь появляется.

Урны убрали и что дальше?

Летом проблема становится особенно заметной. В парках и на бульварах немногочисленные урны быстро заполняются бутылками и упаковками. Мусор скапливается рядом.

Часть урн в городе демонтировали. Некоторые повредили в результате ДТП, их не всегда восстанавливают. В мэрии сообщили, что точного учета демонтированных урн нет. Обычно их ремонтируют и устанавливают в других местах, поэтому отдельной статистики нет.

Парадокс от «Тазалыка»: поможет ли отсутствие урн в борьбе со свалками

Директор предприятия «Тазалык» Жолдош Чуштуков пояснил, что урны в городе есть, но они предназначены для мелкого мусора — окурков и фантиков. По его словам, некоторые жители выбрасывают в них бытовые отходы пакетами, из-за чего они быстро заполняются.

У нас в городе много мусорных урн. Но мы заметили: где они находятся, там вокруг собирается мусор, особенно летом.

Жолдош Чуштуков

Ранее урны устанавливали через каждые 50 метров, сейчас расстояние увеличили. Но на перекрестках и остановках они по-прежнему есть«, — подчеркивает глава «Тазалыка».

По наблюдениям работников предприятия, после демонтажа урн в некоторых местах стихийные свалки исчезли. На новых территориях, присоединенных к городу, урны продолжают устанавливать.

Жолдош Чуштуков пояснил: если жители укажут конкретные участки, где урны необходимы, предприятие готово рассмотреть предложения.

Общий вклад: как штрафы и сознательность могут изменить облик столицы

Большинство горожан уверены, что проблему надо решать комплексно. Устанавливать дополнительные урны там, где это необходимо. Регулярно чистить их. Проводить разъяснительную работу с жителями. Усилить контроль и применять штрафы за выброс мусора в неположенных местах. Также важно чаще очищать арыки, чтобы отходы не возвращались на улицы.

24.kg
Фото 24.kg. На большинстве остановок осталась только одна урна
Мусорная урна — это часть системы, которая влияет на здоровье, внешний вид и комфорт города. Но одной работы коммунальных служб недостаточно. Если одни стараются поддерживать порядок, а другие продолжают выбрасывать мусор в арыки и на тротуары, проблема останется.
