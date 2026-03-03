В Кыргызстане запущено мобильное приложение «Электронный нотариат»

Министерство юстиции запустило в пилотном режиме мобильное приложение «Электронный нотариат». Сейчас его можно загрузить в Play Market, скоро станет доступно и в App Store.

Через мобильное приложение можно совершить ряд нотариальных действий в электронном формате — удостоверение согласий родителей и законных представителей на выезд несовершеннолетних за пределы страны, согласий на регистрацию по месту жительства, получение паспорта, получение и выход из гражданства, а также удостоверение доверенностей для получения документов в государственных органах, таможенного оформления грузов и представления интересов в государственных учреждениях без отчуждения.

Нотариальные действия с использованием приложения могут совершаться в отношении граждан и юридических лиц, находящихся как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами, при соблюдении требований национального законодательства и международных договоров.

Новый цифровой инструмент является частью системной реформы нотариата и направлен на расширение дистанционного доступа граждан и юридических лиц к нотариальным услугам.