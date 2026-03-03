19:44
USD 87.45
EUR 101.65
RUB 1.13
Общество

В Кыргызстане запущено мобильное приложение «Электронный нотариат»

Министерство юстиции запустило в пилотном режиме мобильное приложение «Электронный нотариат». Сейчас его можно загрузить в Play Market, скоро станет доступно и в App Store.

Через мобильное приложение можно совершить ряд нотариальных действий в электронном формате — удостоверение согласий родителей и законных представителей на выезд несовершеннолетних за пределы страны, согласий на регистрацию по месту жительства, получение паспорта, получение и выход из гражданства, а также удостоверение доверенностей для получения документов в государственных органах, таможенного оформления грузов и представления интересов в государственных учреждениях без отчуждения.

Нотариальные действия с использованием приложения могут совершаться в отношении граждан и юридических лиц, находящихся как на территории Кыргызской Республики, так и за ее пределами, при соблюдении требований национального законодательства и международных договоров.

Новый цифровой инструмент является частью системной реформы нотариата и направлен на расширение дистанционного доступа граждан и юридических лиц к нотариальным услугам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364337/
просмотров: 884
Версия для печати
Материалы по теме
Плату за использование системы нотариата предлагают ввести в Кыргызстане
В Кыргызстане изменены ставки госпошлин за нотариальные услуги
Плату за пользование единой системой нотариата предлагает внедрить Минюст
Нотариальная палата Кыргызстана присоединилась к Международному союзу нотариата
Нотариальные действия по отчуждению движимого имущества стали дистанционными
Оформить доверенность, находясь за рубежом. Минюст запустил онлайн-нотариат
Кыргызстанцы с погашенной судимостью не смогут работать нотариусом
Нотариат ждет реформа. Что предлагает Министерство юстиции
В Кыргызстане внедрили проект «Электронный нотариат»
В Кыргызстане будет создана единая база нотариальных документов
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Бизнес
Beeline обеспечил абонентов на&nbsp;Ближнем Востоке бесплатным роумингом Beeline обеспечил абонентов на Ближнем Востоке бесплатным роумингом
Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во&nbsp;время приема антибиотиков? Здоровье кишечника: как снизить риск диареи во время приема антибиотиков?
Получить выплату &laquo;Балага сүйүнчү&raquo; теперь можно через приложение Abank Получить выплату «Балага сүйүнчү» теперь можно через приложение Abank
Экосистема&nbsp;О!: от&nbsp;мобильной связи до&nbsp;финтех-гиганта к&nbsp;17-летию бренда Экосистема О!: от мобильной связи до финтех-гиганта к 17-летию бренда
3 марта, вторник
19:24
Мэр Бишкека проверил селехранилище в урочище Манка-Жар: угрозы подтоплений нет Мэр Бишкека проверил селехранилище в урочище Манка-Жар:...
19:21
Айбек Шаменов освобожден от должности полпреда президента в Баткенской области
19:14
Полпреда президента в Чуйской области сняли с должности
19:09
В РФ предлагают ввести полную конфискацию всего имущества для коррупционеров
18:44
Иностранная компания предлагает открыть СЭЗ на территории завода в Майлуу-Суу