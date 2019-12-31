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Общество

В Кыргызстане внедрили проект «Электронный нотариат»

В Кыргызстане внедрили проект «Электронный нотариат». Об этом сообщило Министерство юстиции.

По данным ведомства, систему проверяют в тестовом режиме. В случае выявления недостатков разработчики примут меры по их устранению. В Министерстве юстиции подчеркнули, что издан приказ «О внедрении пилотного проекта автоматизированной информационной системы «Электронный нотариат» в государственных и частных нотариальных конторах республики в тестовом режиме».

Государственные нотариальные конторы получили оборудование, проведены обучающие тренинги для государственных и частных нотариусов.

Однако некоторые нардепы сомневаются в полноценной защите этой базы данных. Как заявил 24.kg депутат Дастан Бекешев, в Кыргызстане нет специалистов, отвечающих за информационную безопасность, и никто не может пояснить, насколько защищен электронный нотариат. «Я спрашивал ответственных лиц, но конкретики так и не получил», — сказал Дастан Бекешев.

Он напомнил, что хакерские атаки на информационные ресурсы и носители в Кыргызстане участились. Однако ни МВД, ни ГКНБ на них не реагируют. 
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