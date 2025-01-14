Оформить доверенность, находясь за рубежом. Минюст запустил онлайн-нотариат

Министерство юстиции КР запустило дистанционные нотариальные услуги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

13 января впервые оказана нотариальная услуга в онлайн-формате для граждан, находящихся за пределами страны. Первым случаем стало оформление доверенности гражданином Кыргызстана, проживающим в США. Теперь онлайн можно получить доверенность или согласие, например на выезд ребенка за границу.

Новая услуга реализована в рамках Единой информационной системы нотариата (ИС «Электронный нотариат») с использованием функции «Личный кабинет гражданина». Сервис позволяет оформлять документы без личного посещения нотариальной конторы с применением электронной цифровой подписи.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо зарегистрироваться в ИС «Электронный нотариат» по ссылке: https://en.minjust.gov.kg/.

Для дополнительной информации можно обратиться в отдел нотариата и апостилирования Министерства юстиции КР по телефону: 0312626210 (добавочный 191, 189, 143) или написать на электронную почту: ep@minjust.gov.kg.