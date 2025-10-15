10:49
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Власть

Плату за пользование единой системой нотариата предлагает внедрить Минюст

Плату за пользование единой системой нотариата предлагает внедрить Министерство юстиции. В ведомстве разработали проект соответствующего постановления кабинета министров о введении платы за использование Единой информационной системы нотариата. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили инициаторы, цель проекта — обеспечение устойчивого функционирования единой системы путем введения платежей за ее использование.

Отмечается, что эта система играет ключевую роль в цифровизации нотариальной деятельности, обеспечивает электронный учет нотариальных действий, а также автоматизированный документооборот и интеграцию с государственными информационными системами.

Сейчас функционирование и развитие Единой информационной системы нотариата обеспечивается преимущественно за счет средств международной технической помощи. В Минюсте такой механизм финансирования считают неэффективным и имеющим недостатки.

«Международные организации и донорские структуры реализуют поддержку на ограниченный период в рамках отдельных проектов и программ», — отмечено в справке-обосновании.

Предлагается взимать плату за каждое нотариальное действие с лиц, получающих нотариальные услуги.

Размер платежа будет определен Министерством юстиции по согласованию с Министерством финансов на основе анализа фактических и прогнозируемых расходов на сопровождение и развитие системы.

Инициаторы заверяют, что плата будет «носить умеренный и обоснованный характер, не создавая существенного финансового бремени для граждан». Платежи будут производиться через интегрированные электронные платежные сервисы, что призвано упростить процесс для граждан и исключить коррупционные риски.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347181/
просмотров: 124
Версия для печати
Материалы по теме
Нотариальная палата Кыргызстана присоединилась к Международному союзу нотариата
Нотариальные действия по отчуждению движимого имущества стали дистанционными
Оформить доверенность, находясь за рубежом. Минюст запустил онлайн-нотариат
Кыргызстанцы с погашенной судимостью не смогут работать нотариусом
Нотариат ждет реформа. Что предлагает Министерство юстиции
В Кыргызстане внедрили проект «Электронный нотариат»
В Кыргызстане будет создана единая база нотариальных документов
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;исключает, что в&nbsp;будущем город Манас может стать столицей&nbsp;КР Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
В&nbsp;России фигурантами дела о&nbsp;захвате власти стали известные политики и&nbsp;бизнесмены В России фигурантами дела о захвате власти стали известные политики и бизнесмены
Башар Асад живет в&nbsp;&laquo;Москва-Сити&raquo;, где ему принадлежит около 20&nbsp;квартир Башар Асад живет в «Москва-Сити», где ему принадлежит около 20 квартир
Северная Корея показала новую межконтинентальную ракету Северная Корея показала новую межконтинентальную ракету
Бизнес
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
15 октября, среда
10:49
В США анонсировали важное объявление, связанное с оружием для Украины В США анонсировали важное объявление, связанное с оружи...
10:40
ВВП Кыргызстана достиг 1,24 триллиона сомов по итогам девяти месяцев 2025 года
10:36
Technovation: как инновации помогают менять привычки
10:31
Плату за пользование единой системой нотариата предлагает внедрить Минюст
10:30
Начальник ООБДД Нарынского района подозревается в мошенничестве