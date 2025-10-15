Плату за пользование единой системой нотариата предлагает внедрить Минюст

Плату за пользование единой системой нотариата предлагает внедрить Министерство юстиции. В ведомстве разработали проект соответствующего постановления кабинета министров о введении платы за использование Единой информационной системы нотариата. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Как пояснили инициаторы, цель проекта — обеспечение устойчивого функционирования единой системы путем введения платежей за ее использование.

Отмечается, что эта система играет ключевую роль в цифровизации нотариальной деятельности, обеспечивает электронный учет нотариальных действий, а также автоматизированный документооборот и интеграцию с государственными информационными системами.

Сейчас функционирование и развитие Единой информационной системы нотариата обеспечивается преимущественно за счет средств международной технической помощи. В Минюсте такой механизм финансирования считают неэффективным и имеющим недостатки.

«Международные организации и донорские структуры реализуют поддержку на ограниченный период в рамках отдельных проектов и программ», — отмечено в справке-обосновании.

Предлагается взимать плату за каждое нотариальное действие с лиц, получающих нотариальные услуги.

Размер платежа будет определен Министерством юстиции по согласованию с Министерством финансов на основе анализа фактических и прогнозируемых расходов на сопровождение и развитие системы.

Инициаторы заверяют, что плата будет «носить умеренный и обоснованный характер, не создавая существенного финансового бремени для граждан». Платежи будут производиться через интегрированные электронные платежные сервисы, что призвано упростить процесс для граждан и исключить коррупционные риски.