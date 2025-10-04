09:13
Общество

Нотариальная палата Кыргызстана присоединилась к Международному союзу нотариата

Нотариальная палата Кыргызстана присоединилась к Международному союзу нотариата, став 93-й страной-членом организации, сообщила пресс-служба Министерства юстиции.

«Членство Кыргызстана в МСН укрепляет международный авторитет национального нотариата, обеспечивает признание нотариальных документов за рубежом и создает дополнительные гарантии защиты прав граждан и предпринимателей. Оно также открывает доступ к международному опыту и передовым практикам, способствуя модернизации нотариальной системы и повышению доверия инвесторов», — говорится в сообщении.
