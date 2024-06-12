Кыргызстанцы с погашенной судимостью не смогут работать нотариусом

Президент Садыр Жапаров подписал Закон «О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики «О нотариате». Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Документ принят Жогорку Кенешем 25 апреля 2024 года. Цель — внедрения гуманизации при выдаче и отзыве лицензий, на право занятия частной нотариальной деятельностью.

В Закон «О нотариате» вносятся следующие изменения:

1) Пункт 5 части 8 статьи 4 изложен в новой редакции, согласно которому лицо, ранее совершившее умышленное преступление, независимо от того, снята или погашена по нему судимость, или в отношении которого уголовное преследование по тяжким и особо тяжким преступлениям прекращено по нереабилитирующим основаниям, не может быть нотариусом Кыргызской Республики;

2) В пунктах 4-7 части 1 статьи 17 вносятся изменения, согласно которым приостановление действия лицензии осуществляется Министерством юстиции, в том числе случаях:

недоведение до сведения Министерства юстиции в течение 30 дней об изменении сведений, необходимых для внесения в Государственный реестр частных нотариусов — до одного месяца;

нарушения частным нотариусом порядка совершения нотариальных действий или иных нормативных правовых актов, регулирующих нотариальную деятельность, по результатам проверки деятельности нотариуса — на период прохождения дополнительного обучения по повышению квалификации в порядке, установленном Нотариальной палатой;

нарушения Кодекса профессиональной этики частного нотариуса по представлению Нотариальной палаты — до одного месяца;

сдачи в бумажном и электронном виде (оцифрованном) архивных документов в нотариальный архив с нарушением срока до 30 календарных дней — до одного месяца.

3) Пункт 2 части 3 статьи 18 изложен в новой редакции, согласно которой отзыв лицензии производится, в том числе по основаниям, наличия постановления о прекращении уголовного дела и/или уголовного преследования в отношении лица, ранее совершившего умышленное преступление, независимо от того, снята или погашена по нему судимость, или в отношении которого уголовное преследование по тяжким и особо тяжким преступлениям прекращено по нереабилитирующим основаниям.

4) Предложение первое части 2 статьи 29 изложить в новой редакции, согласно которой размер оплаты за услуги по подготовке проектов документов и другие услуги частных нотариусов определяется методикой определения размера оплаты за нотариальные услуги, утверждаемой Министерством юстиции по согласованию с Нотариальной палатой.