В Кыргызстане изменены ставки госпошлин за нотариальные услуги

Кабинет министров утвердил изменения в постановление правительства «Об утверждении ставок государственной пошлины». Решение направлено на оптимизацию предоставления нотариальных услуг и повышение доходной части бюджета.

Согласно документу, вводятся новые ставки госпошлины за ряд нотариальных действий. В частности:

за удостоверение неплатежа по векселю или чеку — 2 процента от суммы, но не менее двух расчетных показателей;

за хранение документов — 2 процента от объявленной стоимости за каждый месяц, но не менее одного расчетного показателя;

за наложение морского протеста (девиза) — пять расчетных показателей;

— за другие нотариальные действия, включая удостоверение обязательств по возмещению ущерба или возврату долга:

для физических лиц — 200 сомов;

для юридических — 400 сомов;

— за выдачу нотариального приказа:

физическим лицам — 1 тысяча сомов;

если одна из сторон (юрлицо) — 2 тысячи сомов.

Постановление вступит в силу через семь дней.