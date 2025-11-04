11:53
USD 87.45
EUR 100.68
RUB 1.08
Общество

В Кыргызстане изменены ставки госпошлин за нотариальные услуги

Кабинет министров утвердил изменения в постановление правительства «Об утверждении ставок государственной пошлины». Решение направлено на оптимизацию предоставления нотариальных услуг и повышение доходной части бюджета.

Согласно документу, вводятся новые ставки госпошлины за ряд нотариальных действий. В частности:

  • за удостоверение неплатежа по векселю или чеку — 2 процента от суммы, но не менее двух расчетных показателей;
  • за хранение документов — 2 процента от объявленной стоимости за каждый месяц, но не менее одного расчетного показателя;
  • за наложение морского протеста (девиза) — пять расчетных показателей;

— за другие нотариальные действия, включая удостоверение обязательств по возмещению ущерба или возврату долга:

  • для физических лиц — 200 сомов;
  • для юридических — 400 сомов;

— за выдачу нотариального приказа:

  • физическим лицам — 1 тысяча сомов;
  • если одна из сторон (юрлицо) — 2 тысячи сомов.

Постановление вступит в силу через семь дней. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/349562/
просмотров: 719
Версия для печати
Материалы по теме
Нотариусов, не использующих ККМ, могут лишить лицензии
Изменения в закон о неналоговых доходах подписал президент
Плату за пользование единой системой нотариата предлагает внедрить Минюст
Нотариальная палата Кыргызстана присоединилась к Международному союзу нотариата
В Кыргызстане запускают дистанционные нотариальные услуги
Кабмин наконец озаботился тем, как упростить сделки с недвижимостью
Почему алименты проще взыскать через нотариуса, рассказали в Минюсте
Алименты без суда. Все нотариусы прошли обучение по выдаче приказа
В Кыргызстане алименты теперь можно взыскивать через нотариуса
Нотариальные действия по отчуждению движимого имущества стали дистанционными
Популярные новости
НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в&nbsp;случае перегрузки подстанций НЭСК вводит ограничения мощности электроэнергии в случае перегрузки подстанций
Света меньше&nbsp;&mdash; тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит Света меньше — тариф больше: кыргызстанцам предложили безлимит
Началось строительство города Асмана&nbsp;&mdash; крупнейшего урбанистического проекта в&nbsp;КР Началось строительство города Асмана — крупнейшего урбанистического проекта в КР
В&nbsp;Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на&nbsp;3-5 ноября В Бишкеке ожидаются заморозки. Прогноз погоды на 3-5 ноября
Бизнес
Visa и&nbsp;MBANK воплощают футбольные мечты&nbsp;&mdash; шанс встретиться с&nbsp;Ламином Ямалем Visa и MBANK воплощают футбольные мечты — шанс встретиться с Ламином Ямалем
BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store&nbsp;&mdash; совершайте покупки прямо в&nbsp;приложении BAKAI запускает маркетплейс BAKAI Store — совершайте покупки прямо в приложении
Ансамбль &laquo;Ясмин&raquo; из&nbsp;Кемина завоевал гран-при на&nbsp;конкурсе в&nbsp;Алматы Ансамбль «Ясмин» из Кемина завоевал гран-при на конкурсе в Алматы
НПС &laquo;Элкарт&raquo;: учимся сберегать и&nbsp;развиваем цифровые решения вместе НПС «Элкарт»: учимся сберегать и развиваем цифровые решения вместе
4 ноября, вторник
11:50
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
11:47
Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства
11:37
Страна должна прокормить себя: утверждены нормы продовольственной независимости
11:33
Мэрия прокомментировала задержание наркоторговца, работавшего в акимиате
11:22
В Бишкеке мужчина стрелял в соседа из ружья — его задержала милиция