17:12
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Общество

Плату за использование системы нотариата предлагают ввести в Кыргызстане

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении платы за пользование Единой информационной системой нотариата (ЕИСН).

Согласно документу, плата будет взиматься при совершении нотариальных действий и касаться частных нотариусов — за оказание услуг технического характера с использованием системы. Размер платы предлагается установить Министерству юстиции по согласованию со Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции.

Отмечается, что собранные средства планируется направлять на техническое сопровождение и обслуживание ЕИСН, обеспечение кибербезопасности и резервного хранения данных, а также на развитие новых функциональных модулей системы. Оплата будет осуществляться через интегрированные электронные платежные сервисы, включая QR-коды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357998/
просмотров: 171
Версия для печати
Материалы по теме
Глава кабмина объехал крупные стройки и энергетические объекты Бишкека
Таможенное оформление и медосмотр призывников упростят — новые идеи кабмина
Кабмин предлагает изменить правила формирования соцпакета цифрового ТВ
Полномочия по утверждению норм охраны воздуха передали госорганам
В Кыргызстане ужесточат требования к участникам рынка виртуальных активов
В Кыргызстане отменили требования к обязательному аудиту в открытых компаниях
Кабмин уточнил правила безопасности эксплуатации аттракционов
Куда пойдут деньги от «красивых» номеров: кабмин меняет правила
В Кыргызстане более ста профессий получат особый график работы
Штрафы с камер онлайн: кабмин обсуждает новые правила рассылки постановлений
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не&nbsp;будут Справку формы 083 при обмене бессрочных водительских прав требовать не будут
Бизнес
Впервые в&nbsp;Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park Впервые в Бишкеке: начало продаж мегапроекта All-in-One Royal Central Park
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
16:51
Плату за использование системы нотариата предлагают ввести в Кыргызстане Плату за использование системы нотариата предлагают вве...
16:46
Загрязнение воздуха в Бишкеке на 15 января. Столица на первом месте
16:45
Протесты в Иране: посольство говорит о вмешательстве извне
16:40
Инвесторам в Кыргызстане могут дать визы на 30 лет и налоговые каникулы
16:37
В Узгене закроют кафе без парковок