Плату за использование системы нотариата предлагают ввести в Кыргызстане

Кабинет министров вынес на общественное обсуждение проект постановления о введении платы за пользование Единой информационной системой нотариата (ЕИСН).

Согласно документу, плата будет взиматься при совершении нотариальных действий и касаться частных нотариусов — за оказание услуг технического характера с использованием системы. Размер платы предлагается установить Министерству юстиции по согласованию со Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции.

Отмечается, что собранные средства планируется направлять на техническое сопровождение и обслуживание ЕИСН, обеспечение кибербезопасности и резервного хранения данных, а также на развитие новых функциональных модулей системы. Оплата будет осуществляться через интегрированные электронные платежные сервисы, включая QR-коды.