Пропаганда ЛГБТ. Команда Kolfest ответила на критику депутата ЖК

Команда Kolfest ответила на заявление депутата Жогорку Кенеша Болота Сагынаева, который на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи обратился к МВД и Минкультуры с просьбой проверить организаторов фестиваля.

«Kolfest является открытым культурным международным фестивалем, который объединяет музыку, современное искусство, культурные проекты и гостей из разных стран. За годы существования фестиваля с 2019 года на его сценах выступали артисты из более чем 18 стран и посетили свыше 10 тысяч гостей из 30 стран мира. А само событие стало площадкой культурного обмена и развития креативных индустрий в Кыргызстане. Фестиваль проводится на частной территории. Все мероприятия проходят в пределах арендованной площадки и организуются в соответствии с законодательством КР», — говорится в сообщении.

По данным команды фестиваля, они заранее информируют и взаимодействуют с соответствующими госорганами и службами безопасности.

«Для нас принципиально важно соблюдение законодательства КР, безопасность гостей и участников, уважительное отношение к культуре и традициям страны и ответственная организация пространства фестиваля. Мы открыты к диалогу и готовы предоставлять необходимую информацию государственным органам, партнерам и обществу. Мы убеждены, что правда и справедливость, а не чье-то субъективное мнение в конечном итоге станут известны общественности», — резюмировала команда фестиваля.