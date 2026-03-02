21:45
USD 87.45
EUR 102.50
RUB 1.13
Общество

Пропаганда ЛГБТ. Команда Kolfest ответила на критику депутата ЖК

Команда Kolfest ответила на заявление депутата Жогорку Кенеша Болота Сагынаева, который на заседании парламентского комитета по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи обратился к МВД и Минкультуры с просьбой проверить организаторов фестиваля.

Читайте по теме
Пропаганда ЛГБТ. Депутат призвал запретить проведение Kolfest

«Kolfest является открытым культурным международным фестивалем, который объединяет музыку, современное искусство, культурные проекты и гостей из разных стран. За годы существования фестиваля с 2019 года на его сценах выступали артисты из более чем 18 стран и посетили свыше 10 тысяч гостей из 30 стран мира. А само событие стало площадкой культурного обмена и развития креативных индустрий в Кыргызстане. Фестиваль проводится на частной территории. Все мероприятия проходят в пределах арендованной площадки и организуются в соответствии с законодательством КР», — говорится в сообщении.

По данным команды фестиваля, они заранее информируют и взаимодействуют с соответствующими госорганами и службами безопасности.

«Для нас принципиально важно соблюдение законодательства КР, безопасность гостей и участников, уважительное отношение к культуре и традициям страны и ответственная организация пространства фестиваля. Мы открыты к диалогу и готовы предоставлять необходимую информацию государственным органам, партнерам и обществу. Мы убеждены, что правда и справедливость, а не чье-то субъективное мнение в конечном итоге станут известны общественности», — резюмировала команда фестиваля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/364243/
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане стартовал Фестиваль тюльпанов
Пропаганда ЛГБТ. Депутат призвал запретить проведение Kolfest
Объявлены лауреаты премии Британской киноакадемии. Фильм о Путине среди них
Конкурсы скульптур и национальные игры: как прошел фестиваль снежного барса
Кому гран-при? Названы итоги фестиваля документальных фильмов о правах человека
«Оперный голос вселенной»: Бишкек объединил память о Булате Минжилкиеве
В Бишкеке состоялся театральный фестиваль для школьников
В Бишкеке открылся II городской тур фестиваля среди людей с инвалидностью
Кыргызский фильм получил награду за лучшую операторскую работу в России
Госсекретарь КР примет участие в первом фестивале «Народы России и СНГ»
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к&nbsp;ответственности В Кыргызстане более 300 членов ОПГ привлечены к ответственности
Аудио о&nbsp;бриллианте за&nbsp;миллионы: в&nbsp;Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву Аудио о бриллианте за миллионы: в Сети его приписывают Шаирбеку Ташиеву
Атака на&nbsp;Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к&nbsp;паломникам, находящимся в&nbsp;Мекке Атака на Иран. Муфтий Кыргызстана обратился к паломникам, находящимся в Мекке
Бизнес
Оператор&nbsp;О! предоставил бесплатный интернет абонентам на&nbsp;Ближнем Востоке Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке
Минцифры КР&nbsp;наградило фонд Central Asia Capital за&nbsp;вклад в&nbsp;цифровизацию страны Минцифры КР наградило фонд Central Asia Capital за вклад в цифровизацию страны
Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в&nbsp;странах Ближнего Востока Особые меры поддержки MEGA для своих абонентов в странах Ближнего Востока
Скидка 15&nbsp;процентов на&nbsp;Honor в&nbsp;O!Store: успейте купить выгодно к&nbsp;праздникам Скидка 15 процентов на Honor в O!Store: успейте купить выгодно к праздникам
2 марта, понедельник
21:43
В Бишкеке женщине, работавшей курьером с младенцем на руках, подарили квартиру В Бишкеке женщине, работавшей курьером с младенцем на р...
21:25
Мэрия Бишкека напомнила родителям о порядке оплаты за питание в детсадах
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 3 марта: возможен дождь
20:57
Пропаганда ЛГБТ. Команда Kolfest ответила на критику депутата ЖК
20:45
Оператор О! предоставил бесплатный интернет абонентам на Ближнем Востоке