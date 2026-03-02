Пропаганда ЛГБТ. Депутат призвал запретить проведение Kolfest

Депутат Болот Сагынаев сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию и информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи обратился к МВД и Минкультуры с просьбой проверить организаторов фестиваля Kolfest.

По его словам, несколько лет назад этот фестиваль был проведен на Иссык-Куле.

«Тогда, по словам местных жителей, и по видео и фотосъемкам было видно, что участники продвигали не свойственные национальному менталитету вещи. Было замечено, как некоторые ходили, надев на голое тело чапаны и калпаки. После фестиваля на месте были обнаружены шприцы с наркотиками. И это при том, что в стране действует закон о недопустимости пропаганды ЛГБТ в стране.

В этом году организаторы снова намерены провести этот фестиваль. Нужно предпринять меры, чтобы не допустить его проведения, так как его идеи противоречат национальному менталитету», — добавил Болот Сагынаев.

Сообщается, что организаторы Kolfest 2026 уже анонсировали даты проведения — с 24 по 26 июля в Тонском районе Иссык-Кульской области.